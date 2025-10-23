Ex-dirigente do Barcelona revela rusga de Messi com Laporta; veja
Jordi Mestre concedeu entrevista ao "Sports360" e falou sobre o craque argentino
Jordi Mestre, vice-presidente do Barcelona de 2015 a 2019, concedeu entrevista ao "Sports360" e abordou a relação de Lionel Messi com Joan Laporta, atual presidente do Barça. O ex-dirigente chega a afirmar que "Messi e sua família estão muito, muito, muito bravos com Laporta".
Mestre destacou que as relações entre o argentino e o presidente não são boas e que é improvável que algum jogador tenha tanto impacto no Barcelona quanto o camisa 10.
"Tudo o que fizermos por Leo Messi será muito pouco. O que ele nos deu… Não sei se será irrepetível, porque a vida é muito longa, mas é impressionante, e não apenas no âmbito esportivo. Financeiramente, as turnês com ele eram uma coisa e sem ele, outra. Ele ganhava um bom salário, mas rendeu muito dinheiro ao clube. Houve jogadores que vieram porque queriam estar ao lado de Messi . Estrelas de classe mundial. E isso aconteceu da noite para o dia", disse Jordi Mestre.
Além disso, o ex-vice-presidente do Barcelona afirmou que a homenagem a Lionel Messi deveria ir além de um jogo de despedida.
"Não sei o que o clube está pensando, mas não é suficiente. Eu faria algo histórico para ele. Por exemplo, batizar as arquibancadas com o nome de Leo Messi, para que seu nome seja passado de geração em geração", propôs Mestre.
Saída de Messi foi conturbada
Lionel Messi deixou o Barcelona de maneira impactante e inesperada, já que o clube não teve condições de registrar sua renovação de contrato por graves problemas financeiros. Assim, mesmo com o desejo de seguir no clube blaugrana, Messi assinou com o PSG em junho de 2021. Desde então, não houve qualquer aproximação entre o craque argentino e os Culés, inclusive quando o craque terminou sua passagem por Paris para fechar com o Inter Miami.
