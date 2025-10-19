Ídolo do Manchester United pede saída de Casemiro e crava substituto
Wes Brown acredita ser o momento ideal para a renovação na posição
- Matéria
- Mais Notícias
Wes Brown, lenda do Manchester United na Era Ferguson, opinou sobre as opções para o meio-campo dos Red Devils, especialmente na posição do Casemiro. O ex-zagueiro disse que essa pode ser a hora da renovação, já pensando que o brasileiro não ficará muito mais tempo na equipe.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Herói improvável decide para o Manchester United contra o Liverpool: ‘Bola de Ouro’
Futebol Internacional19/10/2025
- Futebol Internacional
Gigante italiano mira atacante do Manchester United; veja
Futebol Internacional15/10/2025
- Futebol Internacional
Manchester United está interessado em irmão de Bellingham; veja
Futebol Internacional14/10/2025
Na última janela de transferências, dois nomes foram ventilados para o Old Trafford: Adam Wharton, do Crystal Palace; e Carlos Baleba, do Brighton. Para o ídolo, o jogador do Palace é a escolha mais acertada para a reposição:
— Eu escolheria Adam Wharton. Eu adoro ele, e acho que sempre é bom se você pode adicionar um jogador inglês ao elenco. Ele é forte, talentoso, bom tecnicamente e conhece seu trabalho em campo. Ele conhece a Premier League e eu não teria problema se o United o contratasse. Acho que ele poderia talvez ser o substituto certo para Casemiro. Ele não estará lá por anos, e pode ser hora dessa posição ser renovada. O meio-campo tem tudo a ver com combinações e parcerias, então se Wharton chegar, ele teria que ser capaz de se conectar com os jogadores que já temos — disse Brown.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
⚽ Carreira de Wes Brown, lenda do Manchester United, de Casemiro
O ex-zagueiro fez sua carreira praticamente inteira no time de Manchester. Ao longo dos 15 anos de sua passagem pelo Old Trafford, entre 1996 e 2011, levantou nada menos que 21 troféus: Mundial Interclubes (1999 e 2008), Champions League (1998/99 e 2007/08), Premier League (1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09 e 2010/11), Copa da Inglaterra (1998/99 e 2003/04), Copa da Liga Inglesa (2005/06, 2008/09 e 2009/10) e Supercopa da Inglaterra (2003, 2007, 2008 e 2009).
Em 2011, transferiu-se para o Sunderland, também da Premier League, e lá jogou até 2016. No ano seguinte, teve uma curtíssima passagem pelo Blackburn, onde fez apenas cinco partidas, antes de seguir para o Kerala Blasters, da Índia, encerrar sua carreira, somando 14 jogos no time.
- Matéria
- Mais Notícias