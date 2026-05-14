Mourinho fica perto de retorno ao Real Madrid em meio à crise no clube

José Mourinho está cada vez mais próximo de retornar ao comando do Real Madrid. Segundo informações da imprensa europeia, o treinador português é o principal alvo do presidente Florentino Pérez para assumir a equipe na próxima temporada, em meio a um cenário turbulento dentro e fora de campo.

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A tendência é que os detalhes finais da negociação sejam definidos após o encerramento de La Liga. Atualmente no comando do Benfica, Mourinho possui contrato até 2027, mas a diretoria merengue acredita que não encontrará grandes dificuldades para chegar a um acordo com o clube português.

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O retorno marcaria a segunda passagem do técnico pelo Santiago Bernabéu após 13 anos. Mourinho comandou o Real Madrid entre 2010 e 2013, período em que conquistou títulos importantes e protagonizou uma era intensa de rivalidade com o Barcelona de Pep Guardiola.

Mourinho como treinador do Real Madrid (Foto: AFP)

A possível volta do treinador acontece em um momento delicado para o clube espanhol. O Real vive uma temporada abaixo das expectativas, sem conquistar títulos de peso nos últimos anos, além de enfrentar problemas internos no elenco. Um dos episódios mais recentes envolveu uma forte discussão entre Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, que gerou repercussão nos bastidores.

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Mesmo pressionado por críticas de torcedores e da imprensa espanhola, Florentino Pérez reafirmou recentemente que seguirá no comando do clube e mostrou confiança na reconstrução da equipe. Internamente, Mourinho é visto como um nome capaz de reorganizar o ambiente e recolocar o Real Madrid no caminho das grandes conquistas.

Apesar do otimismo da diretoria, a escolha do português não agrada a todos. Ídolo histórico do clube, Iker Casillas se manifestou sobre a possível chegada do treinador. O ex-goleiro fez uma postagem em tom de crítica no seu X (antigo Twitter) na última terça-feira (12).

— Não tenho nenhum problema com Mourinho. Parece-me um grande profissional. Não o quero no Real Madrid. Acho que outros treinadores estariam melhor capacitados para treinar no clube da minha vida. Opinião pessoal. Nada mais — escreveu Casillas.

Enquanto o anúncio oficial não acontece, o Real Madrid ainda disputará os últimos compromissos da temporada sob clima de pressão no Santiago Bernabéu.

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