Em noite de vaias para Vini Jr e Mbappé, Real Madrid vence Oviedo
Merengues chegam aos 80 pontos e garantem vice-liderança na La Liga
O Real Madrid derrotou o Oviedo por 1 a 0, pela 36ª rodada da La Liga, nesta quinta-feira (14), no Santiago Bernabéu. Em noite marcada por vaias a Vini Jr e Mbappé, Gonzalo García e Bellingham marcaram os gols da vitória merengue.
Na etapa inicial, o Real Madrid dominou as ações contra o Oviedo, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Na primeira boa jogada, Alexander-Arnold recebeu uma bola na entrada da área e bateu forte, mas a bola balançou o lado de fora da rede. Na sequência, Brahim Díaz aproveitou um corte errado da defesa adversária dentro da área, mas finalizou por cima da meta de Escandell. O marroquino ainda teve outra boa chance em uma batida da entrada da área, mas o goleiro adversário fez boa defesa em dois tempos. E aos 43 minutos, Carreras roubou a bola no campo de ataque, Brahim Díaz encontrou Gonzalo García, que girou e bateu para abrir o placar.
No segundo tempo, o Real Madrid quase ampliou o placar sobre o Oviedo em grande jogada de Brahim Díaz para Carreras, mas o lateral-esquerdo finalizou de trivela para boa defesa de Escandell. Os visitantes responderam com Vidal recebendo uma bola pelo lado direito da área livre de marcação, mas a finalização saiu tirando tinta da trave. Aos 30 minutos, Mbappé acionou Bellingham na entrada da área, que limpou a marcação e chutou rasteiro de canhota para ampliar o placar pela equipe de Álvaro Arbeloa.
Na reta final do primeiro tempo, Gonzalo García conseguiu tirar o Real Madrid do sufoco ao aproveitar um passe de Brahim Díaz, girar em cima da marcação adversária e encontrar uma grande finalização para marcar o único gol da partida para dar os três pontos aos mandantes.
Adversário do Brasil na Copa do Mundo, Brahim Dìaz foi o grande protagonista e responsável direto pela vitória do Real Madrid sobre o Oviedo. Na etapa inicial, o marroquino quase marcou dois gols, mas deu a assistência para o gol de Gonzalo García. No segundo tempo, o camisa 21 criou uma grande chance para Carreras ampliar o placar com um passe de calcanhar, mas o lateral-esquerdo perdeu boa chance.
No primeiro tempo, Vini Jr teve uma grande chance de abrir o placar após receber cruzamento de Alexander-Arnold na área, mas o brasileiro finalizou a bola na própria perna. Na sequência, o atacante foi acionado após um erro na saída de bola do Oviedo, ficou em um contra um, mas chutou em cima do defensor que o marcava e desperdiçou grande oportunidade. Na segunda etapa, o ponta teve atuação apagada.
✅ Ficha técnica
Real Madrid 🆚 Real Oviedo
La Liga - 36ª rodada
📆 Data e horário: quinta-feira, 14 de maio de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Santiago Bernabéu, Madri (ESP)
🥅 Gols: Gonzalo García, 43'/1°T (1-0); Bellingham, 35'/2ºT (2-0)
🟨 Cartões amarelos: -
🟥 Cartões vermelhos: -
Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Courtois; Alexander-Arnold (Carvajal), Asencio, Alaba e Carreras; Tchouaméni (Bellingham), Camavinga, Mastantuono (Yáñez) e Brahim Díaz (Palacios); Vini Jr e Gonzalo García (Mbappé).
Real Oviedo (Técnico: Guillermo Almada)
Escandell; Vidal (Ahijado), Bailly, Costas e Alhassane; Fonseca (Agudín), Colombatto, Chaira (Cazorla) e Fernández (Hassan); Alberto Reina e Vinas.
