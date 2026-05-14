Futebol Internacional

PSG prepara investida pesada por Julián Álvarez

Atacante pode ser protagonista de uma operação histórica

Igor Reis
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 14/05/2026
14:53
Favorite o Lance! no Google
Julián Alvarez em ação pelo Atlético de Madrid
imagem cameraJulián Alvarez em ação pelo Atlético de Madrid (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)
O PSG iniciou conversas com o Atlético de Madrid para tentar a contratação de Julián Álvarez. O atacante é tratado como prioridade pelo técnico Luis Enrique, e a negociação pode alcançar cifras históricas na próxima janela de transferências.

Segundo informações da imprensa espanhola, uma proposta do clube francês poderia chegar entre 140 a 150 milhões de euros para tirar o argentino de Madrid. Internamente, a diretoria do Atlético entende que qualquer proposta acima dos 100 milhões de euros passa a ser considerada negociável.

➡️ Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar do interesse pesado do PSG, as conversas ainda estão em estágio inicial e a operação é considerada complexa. Julián Álvarez possui contrato com o Atlético até 2030 e segue valorizado no mercado europeu.

Nos bastidores, os representantes do atacante já vinham ouvindo interessados nos últimos meses para entender possibilidades futuras de mercado. O PSG aparece, neste momento, como o clube mais determinado a avançar pela contratação do argentino.

O Atlético, por sua vez, também monitora jogadores do elenco parisiense. Os nomes de Kang-in Lee e Gonçalo Ramos agradam à diretoria espanhola, embora as possíveis negociações sejam tratadas separadamente do caso envolvendo Julián Álvarez.

A temporada do argentino foi marcada por altos e baixos. Aos 26 anos, o atacante marcou 20 gols e distribuiu nove assistências em todas as competições, com destaque maior para a Liga dos Campeões. Em La Liga, porém, os números ficaram abaixo da expectativa criada após sua chegada ao clube.

Julián Álvarez celebra gol pelo Atlético de Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)

Na temporada anterior, sua primeira pelo Atlético, Julián viveu desempenho mais impactante, somando 29 gols em 57 partidas oficiais. Mesmo sem conquistar títulos pelo clube espanhol, o atacante segue sendo visto como um dos principais nomes da posição no futebol europeu.

Agora, a possibilidade de transferência para Paris ganha força e pode se transformar em uma das maiores negociações da próxima janela internacional.

