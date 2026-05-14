PSG prepara investida pesada por Julián Álvarez
Atacante pode ser protagonista de uma operação histórica
O PSG iniciou conversas com o Atlético de Madrid para tentar a contratação de Julián Álvarez. O atacante é tratado como prioridade pelo técnico Luis Enrique, e a negociação pode alcançar cifras históricas na próxima janela de transferências.
Segundo informações da imprensa espanhola, uma proposta do clube francês poderia chegar entre 140 a 150 milhões de euros para tirar o argentino de Madrid. Internamente, a diretoria do Atlético entende que qualquer proposta acima dos 100 milhões de euros passa a ser considerada negociável.
Apesar do interesse pesado do PSG, as conversas ainda estão em estágio inicial e a operação é considerada complexa. Julián Álvarez possui contrato com o Atlético até 2030 e segue valorizado no mercado europeu.
Nos bastidores, os representantes do atacante já vinham ouvindo interessados nos últimos meses para entender possibilidades futuras de mercado. O PSG aparece, neste momento, como o clube mais determinado a avançar pela contratação do argentino.
O Atlético, por sua vez, também monitora jogadores do elenco parisiense. Os nomes de Kang-in Lee e Gonçalo Ramos agradam à diretoria espanhola, embora as possíveis negociações sejam tratadas separadamente do caso envolvendo Julián Álvarez.
A temporada do argentino foi marcada por altos e baixos. Aos 26 anos, o atacante marcou 20 gols e distribuiu nove assistências em todas as competições, com destaque maior para a Liga dos Campeões. Em La Liga, porém, os números ficaram abaixo da expectativa criada após sua chegada ao clube.
Na temporada anterior, sua primeira pelo Atlético, Julián viveu desempenho mais impactante, somando 29 gols em 57 partidas oficiais. Mesmo sem conquistar títulos pelo clube espanhol, o atacante segue sendo visto como um dos principais nomes da posição no futebol europeu.
Agora, a possibilidade de transferência para Paris ganha força e pode se transformar em uma das maiores negociações da próxima janela internacional.
