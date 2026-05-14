Manchester United planeja manter Carrick para a próxima temporada

A permanência de Michael Carrick no comando do Manchester United voltou a ganhar força nos bastidores após uma sequência positiva no comando interino da equipe. O ex-meio-campista assumiu o cargo em janeiro e conseguiu colocar os Red Devils na zona de classificação para a Champions League.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Desde sua chegada, o United soma 10 vitórias, três empates e apenas duas derrotas em 15 partidas. O desempenho colocou o clube entre os melhores da Inglaterra no período, superando rivais diretos como Manchester City e Arsenal em aproveitamento recente. Faltando duas partidas para o final da temporada na Premier League, o time de Carrick ocupa a terceira posição na tabela com 65 pontos.

continua após a publicidade

De acordo com informações divulgadas por Fabrizio Romano e pela Sky Sports, a diretoria do Manchester United pretende iniciar conversas para efetivar Carrick no cargo de maneira permanente. O atual vínculo do treinador se encerra em 30 de junho de 2026.

Apesar do cenário positivo, a definição ainda depende da decisão do próprio Carrick. Internamente, o clube avalia que o treinador conquistou respaldo pelos resultados recentes e pela evolução apresentada pela equipe, mas outras opções seguem sendo monitoradas caso as negociações não avancem.

continua após a publicidade

Com a temporada entrando na reta final, o futuro do ex-volante em Old Trafford deve ser definido nas próximas semanas.

O que vem por aí?

O United volta a campo no próximo domingo (17), às 8h30 (de Brasília), em Manchester, no Old Trafford. O duelo será contra o Nottingham Forest, em partida válida pela 37° rodada da Premier League.

Michael Carrick é o treinador do Manchester United (Foto: Darren Staples / AFP)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.