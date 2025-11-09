Ídolo do Liverpool sobre zagueiro: 'Se ele sair, o time ficará bem'

Em fim de contrato com o Liverpool, o zagueiro Ibrahima Konaté não deu sinais de uma renovação e está próximo de dar adeus ao clube. Para o comentarista e ídolo dos Reds, Jamie Carragher, a saída do francês não será um desastre para a equipe, apesar do risco de perder o jogador de graça.

Em entrevista ao "Daily Mail", Carragher disse que o Liverpool não é dependente de Konaté e ficará bem com a sua despedida, usando Virgil van Dijk como comparação. O nome do zagueiro vem ganhando força nos bastidores do Real Madrid desde a última janela de transferências.

— Ele não é o Van Dijk. É um bom zagueiro que esperamos que assine, mas se não quiser assinar, o Liverpool ficará absolutamente bem. Ele é um zagueiro muito bom, foi campeão pelo Liverpool, jogou a final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Obviamente, é um zagueiro de qualidade — disse Jamie Carragher.

— Não é má gestão (se ele sair de graça). Você não pode obrigar fisicamente alguém a assinar um contrato. Então é sua decisão: você o mantém até o fim do contrato ou o vende?

Konaté de saída do Liverpool?

Ibrahima Konaté, do Liverpool, é alvo do Real Madrid para 2026 (Foto: Divulgação/Liverpool)

Konaté tem contrato com o Liverpool até junho de 2026, mas sua situação contratual e as movimentações recentes dos Reds indicam que sua permanência em Anfield pode estar perto do fim. Com a chegada de reforços no setor defensivo, como o italiano Giovanni Leoni, de apenas 18 anos, é vista como parte do planejamento para se antecipar à saída do francês.

No entanto, com o fechamento da janela de transferências do verão europeu, o Real Madrid planeja uma transferência em janeiro, avaliada em aproximadamente 50 milhões de euros. O Liverpool também considera uma venda para não perder o jogador sem compensação financeira, visto que o contrato é válido até o fim da temporada.

