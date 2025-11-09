Manchester City e Liverpool divulgaram suas escalações para o jogo deste domingo (9), às 13h30 (de Brasília), em válido pela 11ª rodada da Premier League. No maior duelo do fim de semana, tanto os Cityzens como os Reds chegam com força máxima em busca dos três pontos.

O Manchester City é o vice-líder da Premier League, e precisa vencer a partida para alcançar o líder Arsenal e buscar o título da competição. Além disso, o duelo marca o 1000º jogo de Pep Guardiola em sua carreira como treinador profissional.

Embalados no início da temporada, o Liverpool atravessou uma má fase durante um período, mas afastou a crise ao vencero Aston Villa, na Premier League, e o Real Madrid, na Champions. Até o momento, o Liverpool é o terceiro colocado do Campeonato Inglês e, caso vença, se torna o segundo da competição.

Veja a escalação de Manchester City e Liverpool

Liverpool e Manchester City em partida da Premier League (Foto:Adrian Dennis / AFP)

Em boa fase, o City enfrenta os Reds com uma formação semelhante à que superou o Borussia Dortmund na goleada por 4 a 1 no meio de semana. As únicas alterações foram a escolha por Cherki no lugar de Savinho na ponta direita, e o retorno de Ruben Dias como substituto de John Stones.

⚽ GOL: Donnarumma

⚽ LTD: Matheus Nunes

⚽ ZAG: Ruben Dias

⚽ ZAG: Gvardiol

⚽ LTE: Nico O'Reilly

⚽ MEI: Nico González

⚽ MEI: Bernardo Silva

⚽ MEI: Phil Foden

⚽ ATA: Jeremy Doky

⚽ ATA: Cherki

⚽ ATA: Haaland

Buscando manter a reação dos últimos jogos, o Liverpool veio com os mesmos titulares que venceram o Real Madrid em Anfield pela Champions League. O time tem as ausências de Giovanni Leoni, Alisson e Frimpong, todos lesionados.

⚽ GOL: Mamardashvilli

⚽ LTD: Conor Bradley

⚽ ZAG: Konaté

⚽ ZAG: Van Dijk

⚽ LTE: Robertson

⚽ MEI: Mac Allister

⚽ MEI: Gravenberch

⚽ MEI: Szoboszlai

⚽ ATA: Salah

⚽ ATA: Wirtz

⚽ ATA: Ekitike

