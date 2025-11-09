menu hamburguer
Futebol Internacional

Boca Juniors e River Plate fazem clássico que pode salvar o ano; entenda

Rivais se enfrentam na La Bombonera em um duelo direto que vale a classificação para a Libertadores

Avatar
Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/11/2025
13:09
Boca Jrs x LDU - La Bombonera
imagem cameraBoca Juniors e River Plate se enfrentam na La Bombonera. (Foto: AFP)
Pode ser o jogo mais importante do ano para dois dos gigantes da Argentina. Em um 2025 para esquecer, Boca Juniors e River Plate se enfrentam neste domingo (9), na La Bombonera, pela penúltima rodada do Campeonato Argentino, em um Superclássico que pode salvar uma temporada desastrosa. Para ambos, a vitória não vale apenas a honra, mas é crucial na briga por uma vaga na próxima Libertadores.

O ano desastroso do Boca Juniors

Para o Boca, 2025 tem sido um pesadelo. O ano começou com uma eliminação precoce na fase prévia da Libertadores, em casa, para o Alianza Lima. No Apertura, outro revés: queda para o Independiente, também na Bombonera. O vexame maior, no entanto, veio no Mundial de Clubes, onde a equipe foi eliminada ainda na fase de grupos, com direito a um empate contra o time amador do Auckland City.

Christian Gray comemora gol do Auckland City sobre o Boca Juniors. (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Christian Gray comemora gol do Auckland City sobre o Boca Juniors. (Foto: Alex Grimm/AFP)

Fora de campo, o clube ainda teve que lidar com a trágica perda do técnico Miguel Ángel Russo, que faleceu após uma longa batalha contra o câncer, deixando o time sob o comando do auxiliar Claudio Ubeda.

O fracasso do River Plate

Se a situação no Boca é ruim, no River não é muito melhor. O time comandado por Marcelo Gallardo, que conta com quatro campeões mundiais no elenco (Armani, Acuña, Montiel e Pezzella), não consegue render o esperado. Os "galácticos" de Núñez foram eliminados nas quartas do Apertura para o Platense, caíram na fase de grupos do Mundial de Clubes, foram eliminados na semifinal da Copa Argentina para o pequeno Independiente Rivadavia e nas quartas de final da Libertadores. A má fase é nítida: apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

River Plate - Eliminação Apertura
Elenco do River Plate após ser eliminado do Apertura (Foto: Luis Robayo/AFP)

O que está em jogo: a vaga na Libertadores

O clássico é uma final direta pela tabela anual do Campeonato Argentino. O Boca Juniors é o segundo colocado, com 56 pontos, e uma vitória simples em casa garante matematicamente a classificação para a próxima Libertadores, salvando o que resta da temporada.

Para o River Plate, a situação é mais dramática. Com 52 pontos, o time de Gallardo precisa vencer o maior rival fora de casa para continuar vivo na briga por uma das últimas vagas no torneio continental.

