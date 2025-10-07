Com brilho de Dumornay, Lyon vence Arsenal na Champions League Feminina
Atacante marcou duas vezes na virada da equipe francesa
O Lyon derrotou o Arsenal por 2 a 1 pela primeira rodada da fase de liga da Champions League Feminina, nesta terça-feira (7), no Borehamwood Football Club, em Borehamwood (ING). De virada, ao aproveitar erros na saída de bola das inglesas, as Lyonnes venceram na estreia da competição com brilho de Melchie Dumornay.
Com o resultado, o Lyon ocupa a segunda posição provisória da Champions League Feminina, apenas atrás do Barcelona, que goleou o Bayern de Munique por 7 a 1. Já o Arsenal é o vice-lanterna.
Como foi Arsenal x Lyon?
Em casa, as atuais campeões da Champions League foram para cima e abriram o placar logo aos sete minutos, com gol de Alexa Russo, que aproveitou jogada individual de Bethany Mead. Porém, dez minutos depois, em erro da goleira Daphne van Domselaar, em saída de jogo errada, Melchie Dumornay aproveitou e empatou o duelo em 1 a 1.
Não demorou muito e, aos 23, Dumornay aproveitou outro erro de saída de bola e marcou golaço para virar o duelo para o Lyon. Mesmo com a vantagem, a equipe francesa seguiu no ataque e teve boas oportunidades para ampliar o placar, mas não conseguiram aproveitar. Do outro lado, o Arsenal não teve noite inspirada e pouco criou para empatar o duelo. Nos minutos finais, as Gunners reclamaram de um pênalti após possível toque no braço da atacante Ada Hégerberg, mas não houve revisão do VAR. Ao fim, a equipe francesa venceu por 2 a 1.
O que vem por aí?
Com duas derrotas seguidas na temporada, o Arsenal busca se recuperar contra o Brighton, no domingo (12), às 10h30, no Emirates Stadium, pela sexta rodada da WSL. Já o Lyon volta aos gramados apenas na quarta-feira (15), às 13h45 (de Brasília), para encarar o St. Pötten, pela segunda rodada da Champions League Feminina.
