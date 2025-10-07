Série A Italiana Feminina tem novo patrocinador máster

A temporada da Série A Italiana Feminina começou no último final de semana, e com novo patrocinador máster. A partir deste campeonato, a Athora, empresa de seguros, poupança e aposentadoria, substitui a companhia de comércio eletrônico eBay. O contrato é válido por dois anos, conforme informado pelo site SportsPro.

- Damos as boas-vindas à Athora Italia, que agora faz parte da grande família da Série A Feminina. Com o rebranding da liga neste ano, a Série A Feminina entra em uma nova dimensão, alinhada ao desenvolvimento do futebol feminino em termos de interesse global e crescimento no número de jogadoras registradas - afirmou Federica Cappelletti, presidente da liga, antes de completar:

- Estamos muito satisfeitas que uma parceira de prestígio como a Athora Italia tenha escolhido embarcar conosco nesta jornada - completou.

Onde ver

A temporada 2025/26 da Série A Feminina da Itália começou no último fim de semana. Nesta temporada, o torcedor brasileiro poderá acompanhar as partidas ao vivo e de graça pelo canal Goat, no YouTube.

A elite do futebol feminino italiano reúne 12 equipes: Roma, Juventus, Inter de Milão, Milan, Fiorentina, Sassuolo, Lazio, Napoli, Como, Genoa, Parma e Ternana. A competição garante vaga na Champions League Feminina.

Na rodada de abertura, a Inter foi o grande destaque, aplicando 5 a 0 na Ternana. A Roma também venceu com autoridade, com goleada de 4 a 0 sobre o Parma. Napoli, Lazio e Milan estrearam com triunfo, enquanto Juventus e Sassuolo empataram sem gols.

Jogos da segunda rodada

Sábado, 11/10

Lazio x Genoa — 07:30

Juventus x SSDAR — 10:00

Fiorentina x Inter — 12:30

Domingo, 12/10

Milan x Roma — 07:30 Ternana x Napoli — 10:00 Parma x Sassuolo — 13:00