Barcelona goleia Bayern de Munique por 7 a 1 na estreia da Champions League Feminina
Time alcançou a liderança da competição
- Matéria
- Mais Notícias
O Barcelona goleou o Bayern de Munique por 7 a 1, nesta terça-feira (7), na rodada de abertura da Champions League Feminina. A partida foi disputada no Estádio Johan Cruyff, e os gols da equipe catalã foram marcados por Putellas, Pajor – duas vezes –, Brugts, Paralluelo e Clàudia Pina – também duas vezes. Bühl descontou para o time alemão.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Barcelona x Bayern de Munique: como foi o jogo?
Após perder a final da última edição da Champions League, o Barcelona voltou à competição determinado a provar sua força. O adversário da estreia não era simples: o Bayern de Munique, um dos gigantes do futebol europeu e atual campeão alemão. A expectativa era de um confronto equilibrado, mas desde o início o domínio foi todo espanhol.
Logo aos quatro minutos, o Barcelona mostrou a que veio. Putellas, bicampeã da Bola de Ouro, recebeu na entrada da área e acertou um lindo chute colocado, sem chance para Mahmutovic. O gol cedo incendiou as catalãs, que passaram a sufocar a saída de bola adversária e ocupar o campo ofensivo com intensidade. O Bayern, atônito, mal conseguia trocar passes.
Aos 12 minutos, o segundo gol saiu em jogada de oportunismo. Após uma bola na trave, Ewa Pajor apareceu bem posicionada e, de voleio, ampliou para o Barcelona. A pressão seguiu ininterrupta. Aos 27, Mahmutovic tentou sair jogando, mas entregou a bola nos pés de Brugts. A atacante iniciou o ataque, combinou com Bonmatí e Putellas, e completou para o fundo da rede, fazendo 3 a 0.
O Bayern tentou reagir e conseguiu descontar aos 33 minutos. Em rápido contra-ataque, Kett disparou pela direita e cruzou rasteiro para Klara Bühl, que dominou e finalizou no canto, sem chances para a goleira Catalina Coll. Mas a reação foi breve. Antes do intervalo, o Barcelona marcou o quarto gol: Paralluelo recebeu de Brugts e acertou belo chute de trivela nos acréscimos, selando a goleada parcial. As espanholas foram para o vestiário com 75% de posse de bola e total controle da partida.
No segundo tempo, o ritmo diminuiu, mas o domínio continuou. O Barcelona trocava passes com tranquilidade e mantinha o Bayern encurralado em seu campo. Aos 11 minutos, Pajor marcou novamente, aproveitando falha da defesa alemã na saída de bola. Mahmutovic tentou afastar, mas a bola sobrou para a atacante, que não desperdiçou: 5 a 1.
Com o resultado encaminhado, Jonatan Giráldez aproveitou para rodar o elenco. O Bayern também fez mudanças, equilibrando um pouco o jogo, mas sem ameaçar o placar. Aos 28 minutos, o Barcelona chegou a marcar com Paredes, após cruzamento de Bonmatí, porém o lance foi anulado porque a bola havia saído antes do cruzamento.
Na reta final, o time espanhol voltou a acelerar o ritmo. Aos 43 minutos, Clàudia Pina ampliou em contra-ataque fulminante puxado por Vicky López. A jovem atacante dominou na área e bateu firme para fazer o sexto. Já nos acréscimos, a própria Pina fechou a conta: Brugts recebeu na entrada da área, bateu cruzado e, no rebote, Pina completou para o gol, anotando o sétimo e último tento da goleada.
Com o resultado, o Barcelona demonstra que segue como principal favorito ao título europeu. A equipe mostrou intensidade, talento e eficiência, deixando o Bayern sem reação em grande parte do duelo. Putellas e Bonmatí controlaram o meio-campo, enquanto Pajor e Pina se destacaram na finalização.
O que vem por aí?
Após a goleada, o Barcelona terá outro grande desafio: enfrentará o Atlético de Madrid, vice-colocado do Campeonato Espanhol, no próximo domingo (12), às 7h (de Brasília). Já o Bayern de Munique tentará se recuperar diante do Wolfsburg, líder do Campeonato Alemão e principal rival nacional. O jogo acontece no sábado (11), às 10h (de Brasília)
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias