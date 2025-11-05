O goleiro Courtois foi o grande destaque do Real Madrid na derrota por 1 a 0 para o Liverpool na Champions League. O belga realizou grandes defesas e impediu que o placar fosse mais elástico. Ainda assim, o desempenho não foi suficiente para convencer parte da crítica inglesa – entre eles o ex-goleiro David James, que considerou um "exagero" colocá-lo entre os melhores do mundo.

A atuação rendeu elogios na imprensa espanhola, mas não foi vista da mesma forma na Inglaterra. Em participação no programa "5 Live Breakfast", da "BBC", o ex-goleiro David James minimizou o impacto do desempenho de Courtois.

– Foi uma performance muito, muito boa, mas dizer que ele é o melhor do mundo ainda me parece um exagero – afirmou o ex-jogador.

O comentário veio após o jornalista Guillem Balagué ter exaltado o belga como o melhor goleiro da atualidade, e possivelmente um dos maiores da história. Balagué defendeu que Courtois "não recebe o reconhecimento merecido" no futebol inglês e destacou que o próprio jogador usa essa falta de prestígio como motivação extra quando enfrenta equipes do país.

– Isso o irrita, então ele se motiva ainda mais quando enfrenta times ingleses. Ele foi simplesmente excepcional. Cinco defesas quase milagrosas, a razão pela qual o placar foi apenas 1 a 0 — disse Balagué, em entrevista à BBC Sport.

Courtois em ação pelo Real Madrid (Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP)

Courtois, por sua vez, preferiu não entrar em comparações. Em entrevista à TNT Sports, o goleiro lamentou o resultado, mas demonstrou orgulho pelo reconhecimento do público e da mídia espanhola.

– Eu não preciso me avaliar. Não cabe a mim. Quando escuto isso, fico feliz, me dá muito orgulho. Eu tento ajudar a equipe e, desde criança, teria sido um sonho estar ao lado de Buffon, Neuer, Casillas – declarou o camisa 1 do Real Madrid.

Liverpool passa por Courtois e vence Real Madrid

O confronto foi intenso desde o início. O Real Madrid começou melhor, com Vini Jr levando perigo pelo lado esquerdo e forçando defesas de Mamadarshvilli. O Liverpool, por sua vez, cresceu com o apoio da torcida e criou as chances mais claras ainda no primeiro tempo. Courtois brilhou em duas defesas consecutivas diante de finalizações de Szoboszlai e Salah, garantindo o empate parcial.

Na segunda etapa, os Reds mantiveram a pressão e abriram o placar aos 15 minutos, com Mac Allister completando cruzamento de Szoboszlai. O Real Madrid perdeu intensidade após o gol e passou a depender ainda mais do goleiro belga, que fez mais três defesas difíceis e impediu que a vantagem inglesa fosse ampliada. No total, foram oito intervenções decisivas, além de cortes e recuperações que reforçaram seu protagonismo.

