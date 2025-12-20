menu hamburguer
Torcedores do Fluminense se despedem de jogador na web: 'As ruas jamais esquecerão'

Atleta acertou sua saída do clube e está a caminho do Coritiba

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/12/2025
10:47
fluminense elenco
imagem cameraElenco do Fluminense reunido no Maracanã (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com contrato até o final da próxima temporada, o volante Thiago Santos acertou sua saída do Fluminense e vai defender o Coritiba no próximo Brasileirão. Atual campeão da Série B, o Coxa vem se movimentando no mercado em busca de reforços e ofereceu um contrato mais longo ao experiente jogador. Após o acerto, os tricolores se manifestaram nas redes sociais.

➡️Fluminense: bastidores da saída de Thiago Santos

Segundo a apuração do Lance!, Luís Zubeldía pediu a permanência do experiente jogador para 2026. A decisão, no entanto, não se tratou de uma exigência e Thiago Santos acertou um novo vínculo com a equipe paranaense. Ao lado de Thiago Silva, o volante era destaque em índices medidos pela comissão técnica.

Nas redes sociais, os torcedores do Fluminense desejaram sucesso ao jogador e relembraram sua passagem pelo clube. Segundo um dos internautas, Thiago Santos ficará lembrado por sua entrega durante a conquista da Libertadores, em 2023, e na reta final do Brasileirão de 2024. Confira abaixo.

➡️Lavega, Lezcano, Riquelme: veja quem volta antes de férias no Fluminense

Thiago Santos no Fluminense

Thiago Santos chegou no Fluminense em 2023 e foi campeão da Libertadores com o time. O zagueiro ainda tinha participação discreta no elenco nessa campanha. No ano seguinte, o jogador foi titular no título da Recopa, contra a LDU. O melhor momento no time até o momento foi no mesmo ano, quando formou dupla com Thiago Silva.

Com a eliminação para o Vasco, o Fluminense encerra sua temporada de 2025. O Tricolor foi finalista do Campeonato Carioca, ficou na quinta colocação do Brasileirão, semi-finalista do Mundial de Clubes, parou nas quartas da Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil.

Thiago Santos com a taça da Libertadores que conquistou pelo Fluminense (Foto: Divulgação/ Fluminense)
