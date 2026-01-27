Ídolo do Corinthians, Ángel Romero é anunciado por clube da Libertadores

O Boca Juniors anunciou a contratação de Ángel Romero, ex-Corinthians, como seu primeiro reforço nesta janela de transferências. O paraguaio estava disponível no mercado e chega ao clube argentino após encerrar contrato de três temporadas com o time paulista.

Romero firmará contrato de um ano com o Boca, com opção de renovação por mais uma temporada, conforme confirmou à imprensa no Aeroporto Silvio Pettirossi, em Assunção, antes de embarcar para Buenos Aires.

— Estive em outro clube muito popular, o Corinthians, onde se fala do time 24 horas por dia, e agora retorno a outro gigante, um dos maiores do mundo. Preciso me adaptar rapidamente a tudo que envolve o Boca e ser capaz de desempenhar meu trabalho com tranquilidade — disse Romero.

Em 2022, quando atuava pelo Cruz Azul, Romero despertou o interesse do Boca Juniors para formar possível dupla com o irmão gêmeo Óscar, que na época defendia o clube. A negociação não se concretizou, mas Juan Román Riquelme, então vice-presidente do Boca, elogiou o nome:

— Ele é um grandíssimo jogador, e acredito que poderia atuar no Boca, mas a realidade não era essa — afirmou Riquelme.

O Boca Juniors é um dos sete clubes argentinos classificados para a fase de grupos da Libertadores de 2026, ao lado de Lanús, Platense, Estudiantes, Independiente Rivadavia, Rosario Central e Argentinos Juniors. A classificação xeneize foi garantida pela posição de segundo colocado na tabela anual do Campeonato Argentino. A próxima partida da equipe está marcada para 27 de fevereiro, contra o Gimnasia y Esgrima, válida pela primeira rodada da Copa Argentina.

Paraguai, Brasil e Argentina ✈️

Em sua segunda passagem pelo Parque São Jorge, entre 2023 e 2025, o paraguaio foi campeão do Paulistão e da Copa do Brasil, marcou 27 gols e distribuiu 13 assistências em 154 partidas. Ao todo, soma 363 jogos, 62 bolas na rede e 69 passes decisivos pelo Alvinegro. Na primeira passagem, entre 2014 e 2019, conquistou o Campeonato Brasileiro em 2015 e 2017 e o Campeonato Paulista em 2017 e 2018. Ele iniciou a carreira no Cerro Porteño, do Paraguai, em 2011, passou pelo San Lorenzo, da Argentina, entre 2019 e 2021, e também teve passagens por clubes do Brasil e do México.

