Torcida do Lyon publica carta contra John Textor: 'Vigarista'

Principal torcida organizada do Lyon, da França, os "Bad Gones" publicaram carta nesta terça-feira (27) em manifestação contra os rumores que apontam possível presença de John Textor na Assembleia Geral do clube francês marcada para esta quarta, no Groupama Stadium.

Dono da SAF do Botafogo, John Textor não participa mais da gestão do Lyon desde o afastamento em 2025 por problemas na gestão, mas segue como acionista. Na mensagem, os torcedores chamaram o empresário de "falso cowboy".

Em junho, Textor via o Lyon sofrer com a possibilidade de rebaixamento por contas reprovadas e, com isso, demais sócios da Eagle o tiraram da gestão do clube como uma saída para negociação. A empresária sul-coreana naturalizada americana Michele Kang assumiu a presidência e comanda a reconstrução.

Veja a carta completa direcionada a John Textor:

"Textor Fora!

Os acionistas do OL se reunirão na Assembleia Geral no estádio. Enquanto isso, um acionista, por meio do Eagle, nosso falso cowboy, poderá estar presente. Além disso, a atual gestão está trabalhando para reconstruir o clube; a ideia de ver o homem que reduziu nosso clube a escombros é insuportável, e esperamos que todos os torcedores do clube compartilhem nossa visão.

Como disse Michel Audiard, 'as coisas aqui são como em qualquer outro lugar, é tudo a mesma coisa, nos reconhecemos'. Dado o seu histórico, é bem possível que ele venha, então é provável que seja acusado de irregularidades por Botafogo e envolvido em processos judiciais em andamento contra um fundo de investimento americano que, você sabe… provavelmente não tem muito dinheiro.

John Textor e Eagle devem ficar o mais longe possível do nosso Clube. Denunciamos mais uma vez o seu modelo de propriedade múltipla, que é completamente contrário aos valores que defendemos, especialmente quando é apoiado por um vigarista.

Se por acaso ele estiver por aqui, é seu dever e a honra de todo acionista dizer-lhe que o seu lugar não é aqui, e nunca será.

Textor Fora!"

