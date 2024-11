Frank Lampard foi anunciado, nesta quinta-feira (28), como o mais novo treinador do modesto Coventry City, da Inglaterra. O ex-jogador assinou um contrato válido até o final do primeiro semestre de 2027 com a equipe que disputa a segunda divisão local.

continua após a publicidade

➡️ Vídeo flagra bronca de Bellingham com Mbappé no Real Madrid; veja

Lampard estava sem clube desde o final de 2022-23. O eterno meio-campista foi chamado pelo Chelsea para cumprir um papel interino na ocasião, logo após a demissão de Graham Potter, mas não foi firmado para a temporada seguinte, dando lugar ao argentino Mauricio Pochettino.

Antes, Frank já havia comandado os Blues entre julho de 2019 e janeiro de 2021, mas foi demitido após maus resultados na apertada temporada realizada durante a pandemia. Ainda assim, treinou o time na primeira metade da campanha que terminaria com o título da Champions League sob o comando de Thomas Tuchel.

continua após a publicidade

Outras experiências na beira do campo em sua carreira foram realizadas no Derby County e no Everton. Seu nome chegou a ser ventilado na seleção da Inglaterra devido à forte ligação criada como jogador, mas o espaço deixado por Gareth Southgate após a Eurocopa foi preenchido, curiosamente, pelo próprio Tuchel.

Frank Lampard é o maior artilheiro da história do Chelsea, com 211 gols (Foto: AFP)

📝 Os desafios de Lampard no Coventry

Frank Lampard chega ao Coventry para substituir Mark Robins. Considerado um dos maiores técnicos da história do clube, o também inglês foi mandado embora por conta de resultados ruins na primeira metade da temporada. A decisão por parte da diretoria veio em 7 de novembro, após a equipe perder o sétimo jogo na competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A decisão chegou a causar polêmica entre os torcedores. Atualmente, os Sky Blues estão a dez pontos da zona de play-offs da Championship, mas, nas últimas temporadas, viveram grandes momentos: em 2022-23, perderam nos pênaltis a vaga na elite para o Luton, e na época seguinte, chegaram à semifinal da FA Cup, caindo para o Manchester United, que foi campeão.