PSG dispara contra Federação Francesa após lesões de astros

O PSG disparou uma mensagem dura contra a Federação Francesa de Futebol (FFF) por conta da questão clínica de seus jogadores. No duelo das Eliminatórias contra a Ucrânia, Ousmane Dembélé e Desiré Doué deixaram o campo lesionados.

O "L'Équipe" teve acesso a carta enviada pelo PSG em que contesta a ação da FFF e uma falta de debate prévia ao confronto. Segundo o clube francês, a dupla não estava com 100% de condição física para atuar nas Eliminatórias.

- Devemos expressar nossa profunda preocupação e nossa insatisfação com a preservação da saúde de nossos jogadores, por ocasião de suas convocações para a seleção nacional (...) Dois de nossos jogadores lesionados e mantidos no grupo apesar de uma situação clínica incompatível com a competição.

O PSG afirmou que a decisão da FFF foi tomada de forma unilateral e sou ouvir a equipe médica do atual campeão da Champions League e da Ligue 1. No fim deste sábado (6), Dembélé e Doué foram cortados da seleção e liberados para seguirem tratamento no clube francês.

PSG teve preparação comprometida

Devido a participação no Mundial de Clubes, o PSG teve a preparação física dos atletas na pré-temporada comprometida. Os jogadores retornaram às atividades pouco antes da decisão da Supercopa da Europa contra o Tottenham e se tornam mais vulneráveis a problemas musculares.

