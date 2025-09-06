menu hamburguer
Futebol Internacional

PSG dispara contra Federação Francesa após lesões de astros

Clube francês manda duro recado e contesta decisões

Dembélé sente lesão muscular na coxa direita em jogo entre França e Ucrânia, pelas Eliminatórias
imagem cameraDembélé sente lesão muscular na coxa direita em jogo entre França e Ucrânia, pelas Eliminatórias (Foto: Franck Fife/AFP)
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/09/2025
16:57
  • Matéria
  • Mais Notícias

O PSG disparou uma mensagem dura contra a Federação Francesa de Futebol (FFF) por conta da questão clínica de seus jogadores. No duelo das Eliminatórias contra a Ucrânia, Ousmane Dembélé e Desiré Doué deixaram o campo lesionados.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O "L'Équipe" teve acesso a carta enviada pelo PSG em que contesta a ação da FFF e uma falta de debate prévia ao confronto. Segundo o clube francês, a dupla não estava com 100% de condição física para atuar nas Eliminatórias.

- Devemos expressar nossa profunda preocupação e nossa insatisfação com a preservação da saúde de nossos jogadores, por ocasião de suas convocações para a seleção nacional (...) Dois de nossos jogadores lesionados e mantidos no grupo apesar de uma situação clínica incompatível com a competição.

O PSG afirmou que a decisão da FFF foi tomada de forma unilateral e sou ouvir a equipe médica do atual campeão da Champions League e da Ligue 1. No fim deste sábado (6), Dembélé e Doué foram cortados da seleção e liberados para seguirem tratamento no clube francês.

PSG teve preparação comprometida

Devido a participação no Mundial de Clubes, o PSG teve a preparação física dos atletas na pré-temporada comprometida. Os jogadores retornaram às atividades pouco antes da decisão da Supercopa da Europa contra o Tottenham e se tornam mais vulneráveis a problemas musculares.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi comemora conquista do título da Champions League
Presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi comemora conquista do título da Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)

