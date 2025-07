Ter Stegen vive uma situação delicada no Barcelona, segundo apuração do Marca. Nesta terça-feira (15), o goleiro alemão não treinou pelo segundo dia consecutivo junto com o restante do elenco por questões físicas. Para o compatriota e ídolo do futebol alemão Lothar Matthäus, Ter Stegen tem uma escolha óbvia a fazer: "Se quiser jogar a Copa do Mundo, tem que sair."

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ídolo do clube, Ter Stegen vive uma situação delicada com o Barça, principalmente pela chegada de Joan García, somada à renovação de Szczesny, que ameaça diretamente sua titularidade. Para Matthäus, a concorrência está atrapalhando o alemão.

continua após a publicidade

— Ter Stegen não jogará mais no Barcelona. Ele precisa ter continuidade para realizar seu sonho de disputar a Copa. Essas são decisões que precisam ser aceitas. Não se deve reclamar. Isso não é um caso isolado; faz parte do futebol. Não é culpa do Hansi Flick, é o Barcelona. E nada é maior do que o clube.

A Copa do Mundo acontece no fim da próxima temporada, e é o momento pelo qual os jogadores mais esperam na carreira. Estar bem fisicamente no ano de Copa é fundamental para ser convocado e desempenhar bem no cenário internacional. Diante deste cenário, Matthäus discorda da decisão de Te Stegen de permanecer no clube e lutar por posição.

continua após a publicidade

— Entendo o Ter Stegen. Ele jogou bem, foi capitão e tem sua vida pessoal em Barcelona. Mas precisa aceitar que o clube tem outras ideias, outros planos — concluiu o ex-jogador.

Veja os números de Ter Stegen pelo Barcelona

Messi e Ter Stegen estiveram juntos no Barcelona de 2014 a 2021 (Foto: Divulgação Barcelona)

Ter Stegen está no Barcelona desde a temporada 2014/15, quando venceu a tríplice coroa sob o comando de Luis Enrique e a parceria do trio MSN. O goleiro alemão tem 422 partidas pelo clube e 20 títulos conquistados, entre eles uma Champions League, um Mundial de Clubes e seis vezes a La Liga. Veja os números de Ter Stegen pelo Barcelona:

422 jogos 418 gols sofridos (0.9 por jogo) 175 jogos sem sofrer gols (41%) 2.6 defesas por jogo 1.6 defesas em chutes dentro da área por jogo 72% bolas defendidas 12 pênaltis defendidos 83% acerto no passe 56% acerto no passe longo Nota Sofascore 6.96

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.