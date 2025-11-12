Clubes da Premier League avaliam a possibilidade de repatriar o atacante Ivan Toney, atualmente no Al-Ahli, da Arábia Saudita. O jogador, de 29 anos, tornou-se um dos principais nomes do futebol saudita desde sua chegada, em 2024. Em 2023, o inglês teve se envolveu em polêmica com caso de apostas e foi suspenso por oito meses do futebol.

Segundo informações da Sky Sports News, o Everton é um dos clubes que já sondaram a situação do atleta. No entanto, o alto salário recebido por Toney no Oriente Médio e o contrato vigente até 2028 são considerados obstáculos significativos para um eventual retorno ao país.

Em alta no mercado

Desde que foi contratado pelo Al Ahli por 40 milhões de libras, Toney marcou 41 gols em 59 partidas e manteve o faro de artilheiro que o consagrou na Inglaterra. Antes da transferência, ele havia balançado as redes 36 vezes em 85 jogos na Premier League pelo Brentford, desempenho que o levou à seleção inglesa durante a passagem pelo clube londrino.

A ida à Arábia Saudita foi confirmada apenas no último dia da janela de transferências de 2024, após semanas de expectativa sobre uma possível permanência no futebol inglês. Clubes da Premier League chegaram a monitorar o atacante, mas nenhuma proposta oficial foi feita à época.

Ivan Toney é jogador do Al-Ahli (Foto: Divulgação / Al-Ahli)

Mesmo distante, Toney continuou no radar das equipes britânicas e de Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa. O jogador não foi convocado para os jogos contra Sérvia e Albânia, válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo, mas analistas apontam que um retorno à Premier League poderia recolocá-lo na disputa por uma vaga no Mundial de 2026.

Caso de apostas

Em 2023, Toney foi suspenso por oito meses do futebol por conta de apostas esportivas, quando atuava pelo Brentford. Entre agosto de 2017 e março de 2018, Ivan apostou 11 vezes na derrota do Newcastle, além de ter feito duas apostas em jogos do Wigan. Na época, o atleta pertencia aos Magpies, mas estava emprestado ao Wigan. Em nenhuma das partidas, o atleta esteve presente em campo, o que configura que o jogador não influenciou nos resultados.

Durante a investigação da FA, o inglês também mentiu quando questionado sobre as apostas esportivas, mas também sobre o uso de contas de outras pessoas para fazer suas apostas. O atleta também aplicou seu dinheiro em jogos de outros esportas, assim como cassinos. O atleta irá fazer tratamento durante seu período fora dos gramados.

Ao fim, o atacante escapou de uma punição ainda maior após ser diagnosticado como um viciado em jogos, segundo a Associação de Futebol (FA) da Inglaterra.

Ivan Toney em ação pelo Brentford (Foto: DARREN STAPLES / AFP)

