Saiba o valor de Martinelli, destaque do Arsenal na Champions

Gabriel Martinelli foi o dono do jogo. Um gol e uma assistência para o atacante brasileiro na primeira partida do Arsenal (ING) na fase de liga da Champions League desta temporada. Vitória por 2 a 0, na última terça-feira, sobre o Athletic Bilbao (ESP). Atuação importante para um jogador de importante valor de mercado.

Carreira

Com passagem pela base do Corinthians, Martinelli passou por duas categorias da base do Ituano antes de estrear como profissional, em 2018. A transferência para o clube inglês foi em 2019, e só então houve a primeira avaliação do Transfermarkt. O atacante tinha 18 anos e foi avaliado em € 5 milhões.

E o brasileiro teve impacto logo na primeira temporada, tanto que o valor de mercado foi aumentando seguidamente: € 8 milhões em setembro daquele ano, € 18 milhões três meses depois e € 28 milhões em março de 2020.

Um mês depois, Martinelli viveu a primeira - leve - queda na carreira. A avaliação daquele momento foi de € 25 milhões. Outubro chegou com estabilidade e houve nova queda em março de 2021: € 22 milhões. O valor se manteve em junho. E aquele foi um novo ponto mais baixo antes de constante crescimento.

Depois de € 28 milhões em dezembro daquele 2021, houve seis aferições até o auge, em dezembro de 2023: Martinelli valia € 85 milhões, naquele momento. Mas houve quedas consecutivas em seguida até os € 55 milhões em dezembro do ano passado. Mesmo valor do último maio.

Hoje com 23 anos e frequentemente convocado para a Seleção, o atacante vem da temporada com mais jogos disputados (51) e com mais participações em gols (15) desde que chegou ao futebol da Inglaterra.