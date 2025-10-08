Cristiano Ronaldo se torna o primeiro jogador bilionário da história

Ao renovar o novo contrato com o Al-Nassr, o atacante Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador de futebol bilionário da história. De acordo com o site "Bloomberg", especializado em finanças, o atacante português chegou a um patrimônio estimado em 1,4 bilhão de dólares (aproximadamente R$ 7,5 bilhões na cotação atual).

O novo vínculo com o clube saudita vale mais de 400 milhões de dólares (cerca de R$ 2,1 bilhões). No total, o artilheiro recebeu em torno de US$ 550 milhões em salários na carreira (R$ 2,9 bilhões). Além do valor recebido em salários, a renda de Cristiano Ronaldo conta com ganhos em acordos comerciais e patrocínios, que giram em torno de US$ 175 milhões, e outros empreendimentos.

Cristiano Ronaldo comanda um império de 21 empresas, incluindo canais de TV, hotéis e clínicas de transplante capilar. Nos últimos dois anos, o atleta dobrou o número de organizações sob sua gestão, por meio da "CR7 SA".

Seu irmão, Hugo Aveiro, e o ex-colega de equipe Miguel Paixão ajudam a administrar os negócios. Conforme o jornal Espresso, Ronaldo expandiu sua presença nos mercados de entretenimento, saúde e esporte, consolidando sua posição como um dos atletas mais bem-sucedidos fora do campo.

Cristiano Ronaldo também tem sua própria marca de relógios de luxo inspirada em sua carreira esportiva. A parceria com a esposa Georgina Rodríguez resultou em peças como o "Flight of CR7" e o "Heart of CR7", com a parceria da Jacob & Co, as peças luxuosas refletem momentos emblemáticos da carreira do atleta.

💰 Veja como Cristiano Ronaldo formou seu patrimônio bilionário

Salários: 550 milhões de dólares entre 2002 e 2023

Primeiro contrato com o Al-Nassr: 200 bilhões de dólares

Novo contrato: 400 milhões de dólares até 2027

Patrocínios: 175 milhões de dólares

