Futebol Internacional

O que está em jogo nas Eliminatórias da Europa na Data Fifa de outubro?

Competição entra na reta final e pode definir classificados para a Copa


João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/10/2025
06:00
Cristiano Ronaldo em ação em duelo entre Hungria e Portugal, pelas Eliminatórias
Cristiano Ronaldo em ação em duelo entre Hungria e Portugal, pelas Eliminatórias (Foto: Attila Kisbenedek/AFP)
Na penúltima Data Fifa do ano, as Eliminatórias da Europa entram em uma fase decisiva para as equipes que sonham com a Copa do Mundo. É possível que o torneio conte com algumas definições com relação a classificados ao Mundial de 2026, além de jogos emocionantes.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Lance! detalha a situação de cada um dos doze grupos das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026 com os confrontos que serão realizados em outubro.

Grupo A

No Grupo A, a Eslováquia é a grande surpresa com 100% de aproveitamento, enquanto a Alemanha ocupa apenas a 3ª colocação e está fora até mesmo da repescagem nesse momento. A tetracampeã mundial vive a expectativa de subir na classificação após encarar Luxemburgo, que ainda não somou pontos.

Confrontos:
Alemanha x Luxemburgo - 10/10 (sexta-feira), às 15h45 (de Brasília)
Irlanda do Norte x Eslováquia - 10/10 (sexta-feira), às 15h45 (de Brasília)
Irlanda do Norte x Alemanha - 13/10 (segunda-feira), às 15h45 (de Brasília)
Eslováquia x Luxemburgo - 13/10 (segunda-feira), às 15h45 (de Brasília)

Jogadores da Eslováquia celebram um dos gols marcados sobre a Alemanha em duelo válido pelas Eliminatórias
Jogadores da Eslováquia celebram um dos gols marcados sobre a Alemanha em duelo válido pelas Eliminatórias (Foto: Joe Klamar/AFP)

Grupo B

No Grupo B, a Suíça confirma o favoritismo e está com 100% de aproveitamento e próxima de uma classificação para a próxima Copa do Mundo. Após duas rodadas, Kosovo ocupa a vice-liderança com 3 pontos, enquanto Suécia e Eslovênia somam apenas 1 ponto cada.

Confrontos:
Suécia x Suíça - 10/10 (sexta-feira), às 15h45 (de Brasília)
Kosovo x Eslovênia - 10/10 (sexta-feira), às 15h45 (de Brasília)
Eslovênia x Suíça - 13/10 (segunda-feira), às 15h45 (de Brasília)
Suécia x Kosovo - 13/10 (segunda-feira), às 15h45 (de Brasília)

Grupo C

Um dos grupos mais embolados das Eliminatórias da Europa, a Dinamarca lidera a chave com 4 pontos conquistados, assim como a Escócia, que tem um saldo de gols menor. A Grécia está na 3ª colocação com 3 pontos, enquanto a Bielorrússia ocupa a lanterna com duas derrotas em dois jogos.

Confrontos:
Escócia x Grécia - 9/10 (quinta-feira), às 15h45 (de Brasília)
Bielorrússia x Dinamarca - 9/10 (quinta-feira), às 15h45 (de Brasília)
Escócia x Bielorrússia - 12/10 (domingo), às 13h (de Brasília)
Dinamarca x Grécia - 12/10 (domingo), às 15h45 (de Brasília)

Grupo D

Assim como a Suíça no Grupo B, a França tem 100% de aproveitamento e pode garantir vaga matemática na Copa do Mundo no Grupo D. Os Bleus lideram a chave com 6 pontos, a Islândia ocupa a vice-liderança com 3 pontos, enquanto Ucrânia e Azerbaijão possuem apenas 1 ponto cada.

Confrontos:
Islândia x Ucrânia - 10/10 (sexta-feira), às 15h45 (de Brasília)
França x Azerbaijão - 10/10 (sexta-feira), às 15h45 (de Brasília)
Ucrânia x Azerbaijão - 13/10 (segunda-feira), às 15h45 (de Brasília)
Islândia x França - 13/10 (segunda-feira), às 15h45 (de Brasília)

Grupo E

No Grupo E, a Espanha lidera a chave com duas vitórias em duas partidas, mas Turquia e Geórgia estão empatadas com 3 pontos e lutam pela vice-liderança em busca de uma vaga na repescagem. A Bulgária sofreu duas derrotas.

Confrontos:
Bulgária x Turquia - 11/10 (sábado), às 15h45 (de Brasília)
Espanha x Geórgia - 11/10 (sábado), às 15h45 (de Brasília)
Espanha x Bulgária - 14/10 (terça-feira), às 15h45 (de Brasília)
Turquia x Geórgia - 14/10 (terça-feira), às 15h45 (de Brasília)

Yamal corre com a bola em Turquia x Espanha (Foto: Ozan KOSE / AFP)
Yamal corre com a bola em Turquia x Espanha (Foto: Ozan Kose/AFP)

Grupo F

No Grupo F, Portugal lidera com 100% de aproveitamento após duas vitórias, enquanto a Armênia ocupa a vice-liderança com 3 pontos. A equipe de Cristiano Ronaldo pode garantir a classificação para a Copa do Mundo em caso de mais dois triunfos. Hungria e Irlanda somam 1 ponto.

Confrontos:
Hungria x Armênia - 11/10 (sábado), às 13h (de Brasília)
Portugal x Irlanda - 11/10 (sábado), às 15h45 (de Brasília)
Portugal x Hungria - 14/10 (terça-feira), às 15h45 (de Brasília)
Irlanda x Armênia - 14/10 (terça-feira), às 15h45 (de Brasília)

Grupo G

No Grupo G, Holanda e Polônia dividem a liderança com 10 pontos, mas a Laranja Mecânica tem um jogo a menos em relação ao rival. A Finlândia ainda sonha com repescagem com 7 pontos, enquanto Lituânia e Malta possuem apenas 3 e 2 pontos, respectivamente.

Confrontos:
Finlândia x Lituânia - 9/10 (quinta-feira), às 13h (de Brasília)
Malta x Holanda - 9/10 (quinta-feira), às 15h45 (de Brasília)
Holanda x Finlândia - 12/10 (domingo), às 13h (de Brasília)
Lituânia x Polônia - 12/10 (domingo), às 15h45 (de Brasília)

Grupo H

No Grupo H, Bósnia e Áustria possuem os mesmos 12 pontos, mas os austríacos estão com um jogo a menos em relação ao adversário. A Romênia ocupa a 3ª colocação com 7 pontos, o Chipre está na 4ª colocação com 4 pontos, enquanto San Marino não somou pontos no torneio.

Confrontos:
Áustria x San Marino - 9/10 (quinta-feira), às 15h45 (de Brasília)
Chipre x Bósnia - 9/10 (quinta-feira), às 15h45 (de Brasília)
San Marino x Chipre - 12/10 (domingo), às 10h (de Brasília)
Romênia x Áustria - 12/10 (domingo), às 15h45 (de Brasília)

Grupo I

No Grupo I, a Noruega lidera a chave com 15 pontos e tem chance de conquistar vaga na Copa do Mundo em caso de tropeço da Itália. A Azzurra ocupa a vice-liderança com 9 pontos, assim como Israel, que está atrás pelo saldo de gols. A Estônia está na 4ª colocação com 3 pontos, e a Moldávia é lanterna sem pontos.

Confrontos:
Noruega x Israel - 11/10 (sábado), às 13h (de Brasília)
Estônia x Itália - 11/10 (sábado), às 15h45 (de Brasília)
Estônia x Moldávia - 14/10 (terça-feira), às 13h (de Brasília)
Itália x Israel - 14/10 (terça-feira), às 15h45 (de Brasília)

Dan Biton (C), Federico Dimarco (L) e Alessandro Bastoni em Itália x Israel pelas eliminatórias europeias (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)
Astros da Itália, Dimarco e Bastoni disputam bola com atleta de Israel (Foto: Attila Kisbenedek/AFP)

Grupo J

Em outra chave embolada, a Macedônia do Norte lidera o Grupo J com 11 pontos conquistados. A Bélgica ocupa a vice-liderança com 10 pontos, mas com um jogo a menos, enquanto País de Gales também soma 10 pontos na 3ª colocação. Cazaquistão está na 4ª colocação com 3 pontos, e Liechtenstein está na lanterna sem pontos.

Confrontos:
Cazaquistão x Liechtenstein - 10/10 (sexta-feira), às 11h (de Brasília)
Bélgica x Macedônia do Norte - 10/10 (sexta-feira), às 15h45 (de Brasília)
Macedônia do Norte x Cazaquistão - 13/10 (segunda-feira), às 15h45 (de Brasília)
País de Gales x Bélgica - 13/10 (segunda-feira), às 15h45 (de Brasília)

Grupo K

No Grupo K, a Inglaterra está com 15 pontos e 100% de aproveitamento e pode conquistar uma vaga na Copa do Mundo dependendo dos resultados de outros resultados. A Albânia ocupa a vice-liderança com 8 pontos, enquanto a Sérvia tem 7 pontos e está na 3ª colocação. A Letônia tem 4 pontos, enquanto Andorra está na lanterna sem pontos.

Confrontos:
Letônia x Andorra - 11/10 (sábado), às 10h (de Brasília)
Sérvia x Albânia - 11/10 (sábado), às 15h45 (de Brasília)
Andorra x Sérvia - 14/10 (terça-feira), às 15h45 (de Brasília)
Letônia x Inglaterra - 14/10 (terça-feira), às 15h45 (de Brasília)

Declan Rice comemora gol da Inglaterra sobre Andorra, pelas Eliminatórias
Declan Rice comemora gol da Inglaterra sobre Andorra, pelas Eliminatórias (Foto: Ben Stansall/AFP)

Grupo L

No Grupo L, a Croácia lidera a chave com 12 pontos devido ao saldo, uma vez que a República Tcheca ocupa a vice-liderança também com 12 pontos. Ambas as seleções disputam uma vaga direta na Copa do Mundo. Ilas Faroé ocupa a 3ª colocação com 6 pontos, enquanto Montenegro também soma 6 pontos, mas com um saldo de gols pior. Gibraltar está na lanterna sem pontos somados.

Confrontos:
República Tcheca x Croácia - 9/10 (quinta-feira), às 15h45 (de Brasília)
Ilhas Faroé x Montenegro - 9/10 (quinta-feira), às 15h45 (de Brasília)
Ilhas Faroé x República Tcheca - 13/10 (domingo), às 13h (de Brasília)
Croácia x Gibraltar - 13/10 (domingo), às 15h45 (de Brasília)

Quando acaba as Eliminatórias da Europa para a Copa de 2026?

As Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026 se encerram em novembro. Assim, o Velho Continente terá as 12 equipes classificadas matematicamente para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, assim como as seleções que disputarão a repescagem interna.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

