Jornal internacional ignora Raphinha e escolhe favorito na Bola de Ouro

Apesar de Raphinha viver uma temporada marcante com a camisa do Barcelona, outro jogador chama atenção da imprensa internacional para brigar na Bola de Ouro com Mohamed Salah. Trata-se do atacante Dembélé. O jogador do PSG vive temporada de protagonismo no clube e chegou a 18 gols em 13 partidas no ano.

Segundo o jornal "Daily Mail", apenas Dembélé pode tirar o prêmio de Salah, por conta dos recordes que atingiu em 2025. Ao marcar na vitória sobre o Lille, por 4 a 1, em duelo válido pela Ligue 1, o francês superou Messi e se tornou o jogador com mais gols desde a virada do ano até o início de março, por um clube de uma das cinco principais ligas da Europa.

O camisa 10 igualou o recorde no meio da semana, durante a vitória do Paris sobre o Stade Briochin nas quartas de final da Copa da França, onde marcou o gol final da partida.

- O Liverpool precisa parar um homem com um desempenho ainda melhor do que Mo Salah se quiser passar pelo Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. Ousmane Dembélé marcou 18 gols desde o início de janeiro e, anteriormente, o maior número de gols marcados neste período do ano no século XXI era de Lionel Messi, que marcou 17 pelo Barcelona em 2016 - escreveu o jornal "Daily Mail".

Raphinha, Salah e Dembélé dividem o favoritismo para conquistar o prêmio da Bola de Ouro 2024/25, que elege melhor jogador do mundo na temporada. A briga entre os jogadores pelo prêmio, caso as equipes conquistem os títulos nacionais, pode se definir na disputa da Champions League. Pelo futebol que os três times apresentam na temporada, estão entre os favoritos para conquista a "Orelhuda".

Ousmane Dembélé em ação pelo PSG (Foto: Reprodução/Instagram)

Números de Dembelé vs Raphinha vs Salah na temporada:

Jogos: 33 x 39 x 39

Gols: 26 x 24 x 30

Assistências: 7 x 16 x 22

Mins para participar de gol: 66 x 79 x 63

Finalizações no gol: 61 x 54 x 68

Grandes chances criadas: 13 x 37 x 27

Dribles certos: 54 x 56 x 56

Faltas sofridas: 24 x 37 x 38

Nota Sofascore: 7.82 x 7.98 x 7.91

Números de Dembelé vs Raphinha vs Salah em 2025:

Jogos: 13 x 14 x 13

Gols: 18 x 7 x 10

Assistências: 1 x 8 x 5

Mins para participar de gol: 46 x 74 x 77

Finalizações no gol: 31 x 21 x 22

Grandes chances criadas: 2 x 14 x 8

Dribles certos: 24 x 15 x 20

Faltas sofridas: 5 x 7 x 11

Nota Sofascore: 8.14 x 7.74 x 7.88

