Em meio à reta final da temporada inglesa, Lucas Paquetá já sabe quando será sua audiência por suposto envolvimento no caso de esquema de apostas. Informações do canal 'Sky Sports' indicam que o julgamento do brasileiro será iniciado ainda neste mês de março.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A emissora ainda detalha que o esperado é que a audiência de Paquetá dure três semanas. A postura da FA (Associação de Futebol da Inglaterra) segue a mesma, querendo que o meia seja banido do futebol para sempre.

continua após a publicidade

A notícia da audiência de Paquetá vem um dia antes do anúncio da lista de convocados da Seleção Brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Na época em que Fernando Diniz era o treinador, o meia já havia ficado de fora para lidar com a problemática em questão.

Independentemente da acusação, Paquetá não foi, em momento algum, impedido de seguir entrando em campo pelo West Ham. O meia, inclusive, segue sendo um dos destaques da equipe na temporada. São cinco gols marcados em 26 jogos, sendo 21 como titular. Atualmente ele se encontra afastado para tratar de lesão no tornozelo.

continua após a publicidade

➡️ Entenda em cinco pontos a suspeita de envolvimento com apostas de Lucas Paquetá

Lucas Paquetá em jogo pelo West Ham (Foto: Divulgação/West Ham)

Relembre o caso Paquetá às vésperas da audiência

Lucas Paquetá vem sendo acusado de forçar cartões amarelos para beneficiar apostas esportivas. Tudo começou com o crescimento no número de apostas na região da Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, onde o jogador nasceu e foi criado. Todas elas eram voltadas para que ele fosse advertido.

De acordo com a acusação, Paquetá forçou cartão em quatro partidas entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Todas elas foram com a camisa do West Ham, pela Premier League, contra Aston Villa, Bournemouth, Leeds United e Leicester.