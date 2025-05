Campeão pela primeira vez na carreira há algumas semanas quando o Bayern de Munique venceu a Bundesliga, Harry Kane abriu o jogo sobre o momento tão esperado em sua caminhada no futebol. Em exclusiva à "BBC", o atacante inglês não se conteve e detalhou todos os sentimentos de sair da fila de espera para conquistar um título.

— Foi quase como se alguém tivesse desligado algo, e de repente era só muita emoção, muita alegria. Tivemos uma ótima noite. Claro, eu sou o centro das atenções por causa da minha jornada, mas minha jornada não é só comigo. É com muitos dos meus familiares, muitos dos meus amigos que estiveram comigo. Eles estiveram lá nos altos e baixos. Eles compartilham a mesma emoção que eu, então foi bom compartilhar o campo e o momento com eles — disse.

Diferente de conquistas coletivas, Harry Kane, seja pelo Tottenham, ou pela seleção da Inglaterra, colecionou troféus individuais, com destaque para a artilharia de diversos torneios mundo afora. Com o Bayern, na Alemanha, o cenário não muda. Pela quinta vez na carreira, ele venceu a Chuteira de Ouro, ou seja, maior goleador de um campeonato nacional.

— Acho que este é ainda mais especial porque também ganhamos o título com ele. Obviamente, ganhei algumas na minha carreira e nunca dá para comemorar isso de verdade, porque você sempre fica decepcionado por a temporada não ter terminado como queria. Então, sim, ter isso, somado ao título, foi a maneira perfeita de terminar a temporada — completou.

Harry Kane com o troféu de artilheiro da Bundesliga (Foto: Reprodução/Bayern)

Bayern e Kane no Mundial 🌎

Kane e Bayern de Munique agora voltam seu foco na disputa do título do Mundial de Clubes. A equipe é uma das favoritas ao troféu inédito lançado pela Fifa, estando no grupo composto por Auckland City (Austrália), Boca Juniors (Argentina) e Benfica (Portugal). Os jogos serão nos dias 15, 20 e 24 de junho, respectivamente.

