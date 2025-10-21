Titular do Real Madrid se lesiona e não joga contra o Barcelona

Alaba sofreu a lesão durante o jogo contra o Getafe e participou de apenas quatro jogos nesta temporada.

Ele está afastado por até dez dias e não jogará contra a Juventus na Champions League.

O Real Madrid terá mais um desfalque para o clássico contra o Barcelona, que será disputado no próximo domingo (26). David Alaba deixou o duelo contra o Getafe com um incômodo muscular e o clube confirmou, nesta terça-feira (21), uma sobrecarga muscular no sóleo direito, que o afastará por até dez dias dos gramados. Além do duelo contra o Barça, Alaba também não enfrenta a Juventus, pela Champions League.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jogador de 33 anos foi substituído no intervalo da vitória do Real Madrid sobre o Getafe, no último domingo, por precaução (19). Este foi apenas o primeiro jogo de Alaba como titular em La Liga esta temporada e sua ausência, mesmo que de curto prazo, é mais um golpe para a defesa merengue antes do confronto com o Barcelona. Dean Huijsen ficou de fora da última partida por conta de uma lesão na panturrilha e Antonio Rüdiger é um desfalque de longa data diante de contusão muscular grave.

continua após a publicidade

Além do trio de zagueiros, a lateral-direita também traz preocupação. O capitão Carvajal também ficou de fora dos últimos dois jogos do Real Madrid e Trent Alexander-Arnold não joga desde setembro, quando sofreu uma lesão no tendão da coxa. Porém, existe a expectativa que a dupla esteja disponível para enfrentar o Barcelona.

David Alaba sofreu lesão muscular e será desfalque no Real Madrid (Foto: Reprodução/Real Madrid)

Histórico de Alaba é preocupante

Nesta temporada, David Alaba participou apenas de quatro jogos em todas as competições, depois de ter sido desfalque no Mundial de Clubes. Alaba também esteve ausente nas últimas semanas da temporada 2024/25 devido a uma lesão no menisco do joelho esquerdo, após ter retornado em janeiro de uma rutura do ligamento cruzado anterior, sofrida em dezembro de 2023.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.