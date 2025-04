Em coletiva que antecede o duelo do Barcelona frente ao Atlético de Madrid, válido pela volta da semifinal da Copa do Rei, Hansi Flick falou pela última vez antes da decisão de quarta-feira (2). De acordo com o treinador, o Barcelona terá os retornos de Raphinha e Cubarsí, ambos desfalques contra o Osasuna e Girona.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com pouco tempo de descanso desde o jogo do Brasil contra a Argentina na terça-feira (25), Raphinha foi baixa no Barcelona por dois jogos. A opção de poupá-lo foi tomada por Hansi Flick visando sua integridade física para os jogos importantes de abril. Além dele, Pau Cubarsí, que se machucou pela Espanha, também foi poupado, mas é outro que está recuperado.

continua após a publicidade

— Com certeza (Raphinha vai jogar). Ele está pronto para amanhã. (...) Acho que ele (Cubarsí) também estará disponível. Demos um pouco mais de tempo para ele se recuperar, o que foi a certa decisão. Ele descansou contra o Girona e amanhã ele estará disponível para jogar — disse Hansi Flick sobre Raphinha e Cubarsí.

Ainda durante a coletiva, Hansi Flick projetou como será o jogo contra o Atleti. Será a quarta vez que as equipes se enfrentam na temporada. Até aqui, cada uma delas venceu uma. A outra terminou empatada, sendo ela pela ida da semifinal, por 4 a 4.

continua após a publicidade

— É uma partida diferente, será uma grande chance para todos. É uma final antes da final. Eu quero chegar a essa final. Acho que o meus jogadores podem ficar muito orgulhosos do que estão fazendo. Treinamos pesado em todos os treinos. O que eles alcançam não é sorte, eles mereceram isso. É algo muito positivo — iniciou.

Raphinha em ação pelo jogo entre Barcelona x Atlético de Madrid (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)

— Queremos ir à final, mas não será fácil. O Atlético tem um bom e fantástico treinador. O elenco é muito experiente. Eles sabem como jogar, são convictos sobre o que precisam fazer até o fim da partida, basta ver os duelos anteriores — acrescentou.

➡️ Endrick marca gol antológico e leva torcedores à loucura: ‘Obra de arte’

Com a fala de Hansi Flick, a tendência é que Raphinha volte ao time titular do Barça para formar o trio ofensivo ao lado de Lamine Yamal e Robert Lewandowski. O brasileiro soma 42 participações para gols em 45 jogos na temporada.

Data, horário de onde assistir Atlético de Madrid x Barcelona pela Copa do Rei 📺