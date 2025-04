O técnico Diego Simeone, do Atlético de Madrid, aproveitou a coletiva na véspera do jogo contra o Barcelona, pela semifinal da Copa do Rei, para exaltar a temporada de seus jogadores. Além de dar moral ao elenco, o treinador argentino acredita que o duelo contra os blaugranas será uma espécie de "final antecipada".

O discurso do treinador vem para atenuar os tropeços que custaram a eliminação na Champions League, para o rival Real Madrid, e a queda para o terceiro lugar na classificação de La Liga. Diante deste cenário, a Copa do Rei surge como a chance mais real de o time brigar por um título nesta temporada.

- A nossa temporada está muito boa. Competimos muito bem na Liga dos Campeões e estamos com um rendimento satisfatório na Liga (Espanhol). Temos de continuar com a mesma alegria, intensidade e entusiasmo. Essa é a marca do nosso trabalho - disse Simeone, que completou:

- Fracasso? Fracasso é não tentar. Jogamos e disputamos grandes jogos. Vai ser um grande duelo diante de um belo adversário. Vejo o confronto com o Barcelona como uma autêntica final.

Semifinal entre Atlético de Madrid e Barcelona

Depois da pausa para a Data Fifa, chegou a hora que os torneios europeus começam a decidir os campeões de suas competições. Na Espanha, quatro equipes disputam duas vagas na final da Copa do Rei: duas delas são Atlético de Madrid e Barcelona, que empataram por 4 a 4 na ida e se enfrentam nesta quarta-feira (2).

Para o duelo, com Cubarsí e Raphinha de volta, o Barcelona deve mudar mais uma vez no meio-campo, uma vez que a projeção é que Gavi seja titular na armação. As mudanças constantes no setor se devem ao fato de que é o ponto de foco do Atlético de Madrid, que povoa o meio para dominar o jogo com mais facilidade.