Shakhtar Donetsk e Besiktas se enfrentam nesta quinta-feira (31), em confronto válido pela volta da segunda rodada eliminatória da Europa League, com transmissão do Lance!. Os ucranianos, com vantagem de dois gols, buscam confirmar o bom momento, enquanto a equipe turca sonha com a remontada na Polônia.

O Lance! fará a cobertura e transmissão através de seu canal no YouTube a partir das 14h (horário de Brasília). Abaixo, separamos cinco motivos pelos quais você não pode deixar de acompanhar as emoções do embate continental conosco.

1️⃣ QUANTIDADE DE BRASILEIROS

O Shakhtar Donetsk é um dos clubes da Europa com mais brasileiros em seu elenco. Ao todo, dez atletas nascidos em território verde e amarelo compõem o plantel dos "Mineiros". E foi por intermédio de um trio de ataque do Brasil que a vantagem foi construída na ida: Kevin (2), Alisson Santana e Eguinaldo anotaram os gols do triunfo em Istambul. Pelo lado das Águias Negras, Gabriel Paulista é o representante do país, e deve ser titular também na volta.

2️⃣ POSSIBILIDADE DE PÊNALTIS

Quem gosta de emoção deve acompanhar um duelo aberto e repleto de grandes lances, assim como aconteceu na ida. Além do fator equilíbrio, a marca da cal pode aparecer: o Besiktas precisará partir pra cima e vencer por dois gols de diferença para conduzir o confronto à prorrogação, e se necessário, aos pênaltis na Cracóvia.

Alisson bate para marcar gol do Shakhtar sobre o Besiktas (Foto: Divulgação)

3️⃣ QUALIDADE DO SHAKHTAR

Falando de nível técnico, a equipe de Donetsk vive uma grande fase. Sob o comando de Arda Turan, o time segue invicto em jogos oficiais e colocou dez bolas na rede em três compromissos. No terceiro gol da ida, anotado por Kevin, os comandados do turco trocaram 51 passes até a bola encontrar o caminho das redes. Uma qualidade tática e técnica que tem surpreendido pela rapidez do encaixe nas ideias do promissor comandante e que pode encantar os amantes do jogo bonito nesta quinta.

4️⃣ ESTRELAS DO BESIKTAS

Se o encanto coletivo do Shakhtar pode aparecer, as individualidades são as apostas no Besiktas. Nomes como Rafa Silva, Tammy Abraham e João Mário, que já tiveram seus destaques nos grandes centros europeus, compõem o elenco de Ole Gunnar Solskjaer e podem desequilibrar para o clube de Istambul rumo à virada.

5️⃣ SUPER TRANSMISSÃO DO LANCE!

Além de todos os componentes dentro das quatro linhas, o Lance! traz o que há de melhor no confronto da Europa League com uma grande equipe. Lucas Borges será o narrador, enquanto Pedro Brandão e Pedro Henrique Cardoso formam o time de especialistas que analisam o confronto nos comentários. O trio estará ao vivo a partir das 14h30 (de Brasília), com um pré-jogo repleto de análises, informações e interações com a galera do chat. A bola rola às 15h, e você acompanha todas as emoções da Europa League conosco.

