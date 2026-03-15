Atuação de Raphinha pelo Barcelona ecoa antes da convocação: 'Absurdo'

Um dia antes da convocação da Seleção Brasileira, o atacante Raphinha mostrou porque deve estar na lista de Carlo Ancelotti. Na vitória do Barcelona sobre o Sevilla, por 5 a 2, o jogador anotou três gols. Nas redes sociais, a atuação do craque teve grande repercussão.

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Veja a repercussão abaixo:

Pré-lista da convocação da Seleção Brasileira

Desde que a pré-lista foi encaminhada à Fifa, há dez dias, diversos nomes se tornaram públicos, e chamou especial atenção os de jogadores que ainda não foram convocados pelo treinador.

Entre eles estão os atacantes Rayan, ex-Vasco e hoje no Bournemouth; Igor Thiago, do Brentford; Endrick, do Lyon; e Neymar.

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O atacante do Santos não é convocado desde que sofreu grave lesão em jogo da Seleção, em 2024. Ele esteve em diferentes pré-listas no ano passado, com Dorival Júnior e com o próprio Ancelotti, mas invariavelmente acabou de fora por causa de lesões ou condição física abaixo do ideal.

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Há enorme expectativa sobre a convocação ou não de Neymar nesta segunda-feira. O jogador seria observado por Ancelotti na terça-feira passada, mas ele foi poupado no empate por 2 a 2 entre Santos e Mirassol, o que fez o treinador italiano basicamente perder a viagem.

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Outra novidade pode aparecer no meio-campo. Carlo Ancelotti ainda precisa escolher pelo menos um reserva entre os volantes da Copa do Mundo, e Danilo, do Botafogo, foi incluindo na pré-lista de convocados.

Na zaga, Bremer pode ganhar uma chance. O zagueiro da Juventus, que estava no grupo da Seleção que disputou a Copa do Mundo do Catar, surge mais uma vez como opção.