Joan Laporta é reeleito presidente do Barcelona até 2031

Joan Laporta garantiu um novo mandato à frente do Barcelona até o ano de 2031 após vencer de forma expressiva as eleições presidenciais realizadas neste domingo (15). O atual mandatário derrotou seu único adversário no pleito, Victor Font, por 68,18% dos votos válidos. O resultado marca a primeira vez desde 1997 que um presidente em exercício do clube catalão consegue a reeleição de forma consecutiva.

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Os números oficiais foram confirmados pelo clube pouco depois da meia-noite, no Camp Nou. A chapa encabeçada por Laporta recebeu 32.934 votos, contra 14.385 (29,78%) destinados a Font, além de 984 votos em branco (2,04%). Diante da ampla vantagem, o candidato da oposição admitiu a derrota antes mesmo da conclusão da contagem, classificando a vitória do atual presidente como inquestionável.

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A aprovação nas urnas, que contou com a participação de 48.480 sócios, reflete um voto de confiança no atual projeto esportivo liderado pelo técnico Hansi Flick. Apesar da grave crise financeira e de uma dívida acumulada superior a 2 bilhões de euros, o sucesso do time em campo foi determinante para a escolha dos eleitores.

Discurso de vitória e projeção de futuro

Logo após a confirmação do resultado, Laporta celebrou a margem da vitória e projetou as ações de seu quarto mandato à frente da instituição. O presidente elegeu o desenvolvimento do time de futebol e a conclusão das obras do estádio como os pilares de sua próxima gestão.

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– Este é um resultado retumbante, e nos dá muita força. Isso nos torna imparáveis. Ninguém vai nos parar. Anos emocionantes estão por vir. Serão os melhores de nossas vidas – declarou Laporta em seu primeiro pronunciamento. – Uma grande equipe que continuará vencendo e um estádio com 105 mil torcedores do Barcelona que garante o futuro do nosso clube.

O presidente reeleito terá como desafio principal administrar o complexo cenário financeiro do Barcelona. Entre suas prioridades imediatas estão a supervisão da fase final da reforma do Camp Nou e a continuidade na redução da folha salarial, adequando o clube aos rigorosos limites de gastos estipulados por La Liga.

Joan Laporta foi reeleito presidente do Barcelona (Foto: Josep LAGO / AFP)

Entrevista e exaltação do elenco

Laporta concedeu uma entrevista ao jornal espanhol "Mundo Deportivo" nas instalações do clube. O dirigente detalhou como a campanha contrariou o que ele considerou ser uma cobertura midiática desfavorável, destacando o apoio popular recebido em viagens por diversas cidades da Catalunha.

Ao abordar o planejamento esportivo, Laporta evitou adiantar possíveis contratações, transferindo a responsabilidade para o diretor esportivo Deco, mas fez questão de exaltar o atual elenco comandado por Hansi Flick. O presidente elogiou o retorno de Gavi após longo período de lesão e destacou a importância dos jogadores formados em La Masia, a categoria de base do clube.

– Que time! Vamos continuar construindo essa equipe com Flick no banco e Deco nos escritórios. Vamos ganhar títulos, que é o que nós, torcedores do Barça, amamos – afirmou Laporta, que também citou o desempenho individual de atletas como Raphinha, Lamine Yamal e Marc Casadó durante os jogos recentes da equipe. O dirigente finalizou a entrevista reforçando o compromisso com as demais modalidades do clube.

– Vamos continuar com um time feminino altamente competitivo, com outras categorias de base cada vez mais competitivas. Vamos ter essa fase de crescimento econômico que todas essas decisões trarão – concluiu.

Lamine Yamal marcou o gol da vitória do Barcelona sobre o Athletic Bilbao por La Liga (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)

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