Com o fim da temporada europeia se aproximando, as premiações individuais começam a ter seus concorrentes revelados. No caso da Bundesliga, que já tem o Bayern de Munique como campeão, foram revelados os nomes que concorrem ao prêmios individuais do campeonato. Dentre eles, está Kauã Santos, ex-jogador do Flamengo e atual goleiro do Frankfurt, que concorre a revelação. O jovem de 22 anos teve destaque após a lesão de Kevin Trapp.

A Bundesliga anunciou em seu perfil oficial os jogadores, além de Kauã Santos, que vão brigar pelo reconhecimento de revelação do campeonato. Os nomes são Lukas Ullrich, do Borussia Mönchengladbach e Chrislain Matsima, do Augsburg.

Kauã Santos celebra boa fase ao Lance!

Em entrevista recente ao Lance!, Kauã Santos celebrou a grande fase vivida com a camisa do Frankfurt, onde disputa posição com Kevin Trapp, goleiro de 34 anos e de seleção alemã. Em 2024/2025, a joia já fez 14 partidas e vem aproveitando o período em que o veterano sofre com muitas lesões e não tem condições de entrar em campo, com três partidas sem sofrer gol.

— Fico feliz por ter aproveitado as oportunidades da melhor forma possível. A exigência aqui é grande. O Frankfurt está disputando uma vaga na próxima Champions League. É uma temporada positiva para o clube. A torcida é fanática, o estádio está cheio em todos os jogos. Sinto que sou muito apoiado por eles. Estou desfrutando do momento. Correspondendo dentro de campo e sendo elogiado pelo meu trabalho. Vou seguir focado e dando o meu melhor.

Kauã Santos está na mira de gigantes da Premier League

Revelação do Flamengo, o goleiro Kauã Santos entrou na mira do Manchester United e do Tottenham para a próxima temporada, segundo o "Bild". O atleta pertence ao Frankfurt e tem contrato com o clube alemão até junho de 2030.

Kauã Santos em ação pelo Frankfurt no jogo contra o Tottenham, pela Europa League (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)

Com isso, dirigentes do Manchester United e Tottenham foram enviados para conversar com Markus Krösche, diretor esportivo do Frankfurt. Os ingleses fizeram uma consulta sobre Kauã Santos e os planos para o futuro do jogador. No entanto, o brasileiro renovou seu contrato recentemente e ganhou um aumento salarial, o que indica que o Frankfurt não facilitará uma saída. Internamente, o clube só deve aceitar propostas na faixa dos 60 milhões de euros (R$ 399 milhões).