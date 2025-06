Nesta segunda-feira (9), a Noruega venceu a Estônia por 1 a 0 em jogo válido pela 4ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O gol solitário da partida foi marcado por Haaland, que deu liderança à Noruega do Grupo I. Com a vitória, a seleção dá mais um passo para a classificação ao Mundial, que não acontece desde 1998.

Haaland tem uma missão clara: classificar a Noruega para o torneio pela primeira vez desde 1998. Até o momento, a jornada tem sido bem-sucedida, já que o país lidera o Grupo I nas Eliminatórias, e o atacante do Manchester City é o artilheiro da competição, empatado com o croata Andrej Kramaric.

Haaland e Odegaard se abraçam na comemoração do gol da Noruega sobre a Itália, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Lise Åserud/AFP)

Além da artilharia e da liderança, Haaland e a Noruega têm construído uma campanha sólida no grupo. A equipe marcou 13 gols em cinco jogos, sofrendo apenas dois. Os resultados incluem goleadas sobre a Moldávia, por 5 a 0, e Israel, 4 a 2, uma vitória expressiva sobre a Itália, por 3 a 0, – uma das multicampeãs da Copa do Mundo – e o recente triunfo por 1 a 0 contra a Estônia.

Apesar da boa fase, a seleção norueguesa ainda tem quatro partidas para garantir sua vaga no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. Na atual fase da competição, apenas o primeiro colocado de cada chave avança diretamente para a Copa. Os segundos colocados de cada grupo participam de uma repescagem.

Quando foi a última participação da Noruega em Copas do Mundo?

A última Copa do Mundo disputada pela Noruega foi em 1998. Na ocasião, a equipe se classificou no Grupo A, juntamente com Brasil, Marrocos e Escócia. Surpreendentemente, a seleção terminou a fase invicta, empatando duas vezes e vencendo o Brasil por 2 a 1, avançando para a fase eliminatória. Nas oitavas de final, a Noruega reencontrou a Itália, equipe que já havia sido sua algoz em 1938 e 1994. O tabu seguiu, e a Noruega foi eliminada novamente pelos italianos.

