Bolívia denuncia sabotagem venezuelana após derrota nas Eliminatórias

A Bolivía foi derrota por 1 a 0 pela Venezuela, em partida válida pela décima quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. No entanto, a deleção boliviana só conseguiu retornar ao país 12 horas depois do que havia previsto inicialmente e alegou que isso foi uma sabotagem venezuelana.

Isso levou a Óscar Villegas, treinador da seleção boliviana, à fazer um pedido público enquanto a seleção estava no aeroporto de Maturín, cidade onde a partida entre as duas seleções aconteceu. Ele ainda afirmou que previam que esse tipo de situação poderia acontecer em algum momento.

- Pedimos ao ministro do governo, que acreditamos ser um governo amigo, para que nos facilitem para sair da Venezuela. Está acontecendo o que já prevíamos - disse.

De acordo com a deleção boliviana, o avião que a seleção estava não pode decolar pelo fato que nenhum voo internacional estava autorizado a deixar o aeroporto internacional de Maturín. Esse argumento foi recebido com surpresa pelos bolivianos, que alegaram que o único voo internacional previsto para decolar no dia.

- O nosso voo é o único internacional previsto - revelou um membro da deleção boliviana para à "Unitel Bolívia".

Após não poder decolar, a Bolivía optou retornar ao hotel onde ficou hospedada em Maturín. A deleção só conseguiu desembarcar em El Alto, cidade onde fica o aeroporto da capital boliviana, por volta de 12h (horário de Brasília).

Disputa direta na tabela

As duas seleções estam disputando a sétima posição na tabela de classificação das Eliminatórias para a Copa do Mundo, que dá acesso para a repescagem intercontinental. Os venezuelanos ocupam a posição, com 18 pontos, quatro há mais do que os bolivianos.

Seleção Boliviana em partida contra a Venezuela (Foto: Divulgação/La Vinotinto)

Na próxima rodada, a Bolívia vai receber o Chile, no estádio Municipal de El Alto, na próxima terça-feira (10), às 17h (horário de Brasília). Por outro lado, a Venezuela vai visitar o Uruguai, no mesmo dia, mas às 20h, no Centenário.