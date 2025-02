Haaland nunca marcou contra Real Madrid; veja retrospecto

Um dos astros do confronto entre Manchester City e Real Madrid, Haaland é um dos grandes destaques do time visitante. Apesar de ser um dos maiores artilheiros ativos da competição, o norueguês vive com um fardo de nunca ter marcado contra o Real Madrid. Em quatro jogos contra os merengues, o atacante foi fortemente marcado e não balançou as redes em nenhuma vez. Veja retrospecto:

Mesmo sendo um dos grandes atacantes da geração, Haaland, quando enfrentou o Real Madrid, não conseguiu nenhuma facilidade. Em todos as partidas que disputou contra os merengues, o jogador ficou marcado pela baixa participação no jogo, muito devido à forte marcação que sofreu, em especial vinda de Nacho Fernández e Antonio Rüdiger.

Retrospecto de Haaland contra o Manchester City

A primeira partida do norueguês contra o Real Madrid foi na temporada 2022/2023. O duelo aconteceu no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid e a partida terminou 1 a 1. Quem marcou o gol dos Citizens foi Kevin de Bruyne, enquanto dos merengues foi Vini Jr. Na segunda partida, o City, jogando em casa, goleou o Real Madrid por 4 a 0, por dois gols de Bernardo Silva, um de Akanji e um de Julian Álvarez, que substituiu o norueguês.

Haaland sendo fortemente marcado por Rudiger em confronto contra Real MAdrid (Foto: JAVIER SORIANO/AFP)

No terceiro confronto entre os times, o jogo aconteceu no Santiago Bernabéu e terminou 3 a 3. Os gols, por parte dos Citizens, foram marcados por Bernardo Silva, Phil Foden e Gvardiol. Pelo lado do Real Madrid, Rúben Dias fez gol contra, e Rodrygo e Valverde completaram o placar. Já na última partida disputada entre os times, a partida terminou em 1 a 1, com gol marcado por De Bruyne e Rodrygo. A partida foi para os penâltis e Haaland, que havia sido substituído, também não fez gol de penâlti.

Erling Haaland, com a camisa do City, enfrentando o Real Madrid:

4 jogos (4 titular)

0/3 grandes chances convertidas

7/13 finalizações no gol (54%)

4 passes decisivos

60% eficiência em duelos

5 faltas sofridas

Nota Sofascore 6.85

