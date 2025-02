Com modificações, Real Madrid é escalado para enfrentar o City na Champions

Real Madrid e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (11), às 17h (de Brasília), no jogo de ida dos playoffs de acesso às oitavas da Champions League 2024-25. Com desfalques por conta de lesão, Carlo Ancelotti escalou o time com mudanças para o confronto fora de casa. A linha de defesa, que não conta com Rüdiger e Vázquez, lesionados, terá mudanças importantes.

Assim como ocorreu no confronto diante do Leganés, pela Copa do Rei, Valverde será escalado na lateral-direita e substituirá o defensor espanhol. Por outro lado, o zagueiro alemão será substituído por Raul Asencio, que fará dupla com o improvisado Tchouaméni. Com isso, o espaço no meio de campo por conta da mudança de posicionamento do uruguaio será ocupado por Dani Ceballos.

O quarteto principal de ataque, comandado por Bellingham, Rodrygo, Vini Jr. e Kylian Mbappé está confirmado para a partida no Etihad Stadium.

Real Madrid está escalado pelos playoffs da Champions

Courtois; Valverde, Tchouaméni, Asencio e Mendy; Camavinga e Dani Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Vini Jr. e Mbappé (Técnico: Carlo Ancelotti)

Vini Jr comemora doblete pelo Real Madrid na Champions League (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Manchester City e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (11), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), em jogo válido pela ida dos play-offs da Champions League. As duas equipes tiveram desempenhos questionáveis na fase de liga e não conseguiram se inserir entre os oito que avançaram diretamente às oitavas de final, precisando disputar a repescagem.

Quem avançar no duelo - que se repete pela quarta temporada seguida - aguarda o sorteio para enfrentar Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen. O embate terá transmissão do SBT, da TNT e da MAX. ➡️ Assista à Champions League na MAX com Prime Video

