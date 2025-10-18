Capitão de time da Premier League confirma saída em 2026
O vínculo do defensor vai até 30 de junho, mas pode assinar um pré-contrato em janeiro
Capitão do Crystal Palace, o zagueiro Marc Guéhi comunicou ao clube que não assinará um novo contrato e estará livre no mercado no próximo ano. O vínculo do defensor vai até 30 de junho, mas pode assinar um pré-contrato com clubes fora da Premier League a partir de janeiro. A informação foi divulgada pelo próprio técnico dos Eagles, Oliver Glasner.
Segundo o treinador, o Crystal Palace gostaria que Marc Guéhi permanecesse no clube, mas o desejo por encarar novos desafios se tornou uma motivação maior para o inglês-marfinense. O zagueiro chegou a negociar para reforçar o Liverpool nesta temporada, mas não foi concretizado.
— Acho que Marc já nos disse que não assinará um novo contrato, então ele sairá no próximo ano. O clube queria (que ele ficasse). Eles ofereceram a Marc um novo contrato. Mas ele disse, 'não, eu quero fazer algo diferente'. Isso é normal. para nós, a questão é: como podemos lidar com essa situação? Qual é a melhor maneira de dar o próximo passo? E é sobre isso que estamos conversando — disse o técnico do Crystal Palace.
Mesmo após uma grande janela de transferências na Premier League, que o Liverpool investiu cerca de 485 milhões de euros, os Reds não conseguiram concretizar o acordo com Marc Guéhi. Mesmo com o zagueiro no último ano de contrato, o Crystal Palace não negociou o jogador.
Marc Guéhi pelo Crystal Palace
Revelado na base do Chelsea, Marc Guehí ganhou destaque no Crystal Palace. No clube desde 2021, o zagueiro inglês disputou 167 jogos e marcou nove gols com a camisa dos Eagles. Além disso, foi fundamental na conquista da Copa da Inglaterra e da Supercopa da Inglaterra, ambos em 2025, os primeiros títulos da história do Palace.
