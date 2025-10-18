menu hamburguer
Futebol Internacional

Capitão de time da Premier League confirma saída em 2026

O vínculo do defensor vai até 30 de junho, mas pode assinar um pré-contrato em janeiro

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 18/10/2025
10:35
troféu premier league
imagem cameraTroféu da Premier League exposto no Eihad Stadium (Foto: Divulgação/Premier League)
Capitão do Crystal Palace, o zagueiro Marc Guéhi comunicou ao clube que não assinará um novo contrato e estará livre no mercado no próximo ano. O vínculo do defensor vai até 30 de junho, mas pode assinar um pré-contrato com clubes fora da Premier League a partir de janeiro. A informação foi divulgada pelo próprio técnico dos Eagles, Oliver Glasner.

Segundo o treinador, o Crystal Palace gostaria que Marc Guéhi permanecesse no clube, mas o desejo por encarar novos desafios se tornou uma motivação maior para o inglês-marfinense. O zagueiro chegou a negociar para reforçar o Liverpool nesta temporada, mas não foi concretizado.

— Acho que Marc já nos disse que não assinará um novo contrato, então ele sairá no próximo ano. O clube queria (que ele ficasse). Eles ofereceram a Marc um novo contrato. Mas ele disse, 'não, eu quero fazer algo diferente'. Isso é normal. para nós, a questão é: como podemos lidar com essa situação? Qual é a melhor maneira de dar o próximo passo? E é sobre isso que estamos conversando — disse o técnico do Crystal Palace.

Jogador da Premier League, Marc Guéhi escapa de punição após escrever 'Eu amo Jesus' em braçadeira com cores do arco-íris (Foto: Glyn Kirk/AFP)
Jogador da Premier League, Marc Guéhi em ação pelo Crystal Palace (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Mesmo após uma grande janela de transferências na Premier League, que o Liverpool investiu cerca de 485 milhões de euros, os Reds não conseguiram concretizar o acordo com Marc Guéhi. Mesmo com o zagueiro no último ano de contrato, o Crystal Palace não negociou o jogador.

Marc Guéhi pelo Crystal Palace

Revelado na base do Chelsea, Marc Guehí ganhou destaque no Crystal Palace. No clube desde 2021, o zagueiro inglês disputou 167 jogos e marcou nove gols com a camisa dos Eagles. Além disso, foi fundamental na conquista da Copa da Inglaterra e da Supercopa da Inglaterra, ambos em 2025, os primeiros títulos da história do Palace.

