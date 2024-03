Haaland celebra gol pela Premier League (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 13:46 • Manchester (ING)

O centroavante Erling Haaland, do Manchester City, aproveitou a paralisação para a Data Fifa para fazer um 'convite' a um rival. Ao ser questionado em entrevista coletiva sobre Odegaard, seu companheiro na seleção da Noruega e um dos destaques do Arsenal, o "Cometa" não poupou elogios.

- Acho que ele melhoraria nosso time. Ele é um grande jogador, e atua no nosso rival, além de ter assinado um contrato novo. Isso não é tópico para ele, mas no City, temos muitos dos grandes jogadores no mundo, e ele poderia estar entre eles - disse o atacante.

Odegaard, em sua trajetória no Arsenal, foi nomeado pelo técnico Mikel Arteta como capitão da equipe, e vem liderando tecnicamente um grande coletivo. Os Gunners brigaram pelo título da Premier League com o próprio City na última temporada, mas acabaram ficando para trás; em 2023-24, existe chance de dobradinha, já que estão nas quartas de final da Champions e lideram o Inglês.

Desde sua chegada ao City, Haaland tem sido um carrasco para o Arsenal do compaheiro. Em cinco jogos, marcou dois gols e deu duas assistências; no último embate, quem levou a melhor foi Odegaard, quando os londrinos venceram os mancunianos no primeiro turno da Premier League, com gol de Gabriel Martinelli.

Juntos, os dois noruegueses estão convocados para a Data Fifa, para os amistosos da seleção local contra República Tcheca e Eslováquia.

Haaland, do City, e Odegaard, do Arsenal, juntos em ação pela Noruega (Foto: AFP)