Lamine Yamal, craque do Barcelona, segue tomando os holofotes no futebol europeu. O jovem de apenas 17 anos teve grande atuação no duelo com a Inter de Milão, pela ida da semifinal da Champions League, e ganhou elogios de outra referência do setor ofensivo mundial.

Erling Haaland, artilheiro do Manchester City, elogiou a joia blaugrana em suas redes sociais. Em publicação no Snapchat, o centroavante definiu o ponta-direita como incrível, e revelou que estava acompanhando o confronto europeu.

Esse garoto é incrível - afirmou Haaland

Yamal marcou o primeiro gol do Barça no duelo, quando a equipe perdia por 2 a 0, ao invadir a defesa com a bola e finalizar no canto de Sommer. No segundo tempo, recebeu elogios pelo corta-luz no terceiro tento, quando arrastou a marcação e abriu caminho para uma bomba de Raphinha, que acertou o travessão, mas contou com a volta nas costas de Sommer para findar o placar em 3 a 3 na Catalunha.

🔢 Números de Lamine Yamal em Barcelona 3x3 Inter de Milão

⌛ 90 minutos em campo

🥅 1 gol

✅ 75% de acerto nos passes (46 de 61)

🎯 6 finalizações

🧼 6 dribles certos (11 tentados)

🛡️ 55% de duelos vencidos

🥊 2 faltas sofridas

Lamine Yamal comemora gol pelo Barcelona na Champions League (Foto: Lluis Gene / AFP)

A igualdade entre Barcelona e Inter deixou a decisão para a próxima semana. Os dois voltam a se enfrentar na terça-feira (6), às 16h (de Brasília), no San Siro, em Milão (ITA). Quem vencer se qualifica à final para enfrentar Arsenal ou PSG - na ida, os franceses venceram por 1 a 0. Um novo empate no País da Velha Bota leva o confronto para a prorrogação e, se necessário, aos pênaltis.