O Bournemouth conseguiu anular a suspensão de Evanilson após o brasileiro ser expulso no último jogo da Premier League, contra o Manchester United. Uma comissão reguladora independente concordou com o argumento do Bournemouth e considerou a decisão da arbitragem como errada. O jogador foi expulso após o VAR chamar o juíz para revisar uma entrada em Mazraoui. Evanilson agora está apto para enfrentar o Arsenal na próxima rodada do Campeonato Inglês.

O brasileiro foi expulso aos 70 minutos do empate em 1 a 1 com o Manchester United, em casa, no domingo (27), pela 34ª rodada da Premier League. Após um carrinho em Noussair Mazraoui, o árbitro Peter Bankes foi chamado ao monitor para revisar o lance em campo e, após inicialmente mostrar o cartão amarelo, decidiu expulsar o jogador.

O Bournemouth não aceitou a decisão, e argumentou com a comissão reguladora que Evanilson escorregou antes de dar o carrinho, tranformando o ato em não intencional. A comissão aceitou o argumento e anulou o cartão vermelho ao brasileiro, que agora pode jogar o próximo jogo da equipe.

Números de Evanilson na temporada

Evanilson em Bournemouth x Manchester City pela Premier League (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

Evanilson faz uma boa temporada pelo Bournemouth. O jogador tem 11 gols e cinco assistências por todas as competições. Só na Premier League, são nove gols e cinco assistências em 31 jogos. Após o empate em 1 a 1 contra o Manchester United na última rodada, o clube ocupa a 10ª colocação no Campeonato Inglês com 50 pontos. O time está acima de Manchester United, Tottenham, Everton, Wolverhampton e outros.