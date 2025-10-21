Portal italiano compara Rayan a craque e expõe interesse do Milan

Rayan se destacou na vitória do Vasco sobre o Fluminense em 20 de outubro.

A grande atuação de Rayan na vitória do Vasco sobre o Fluminense, na última segunda-feira (20), chamou a atenção da imprensa italiana, que o comparou, inclusive, a um outro símbolo vascaíno: Edmundo. O gol do atacante de 19 anos fez o portal "Calcio Mercato" se render à sua fase atual e destacar suas principais qualidades diante de tantos rumores sobre uma possível negociação já em janeiro, incluindo o Milan como candidato.

"Sua melhor característica básica é uma grande explosividade que lhe permite ser rápido, técnico e extremamente habilidoso no drible, no um contra um e em espaços apertados", descreve o Calcio Mercato.

Diante do destaque na imprensa italiana, Rayan vem atraindo o interesse de vários clubes europeus e a Itália surge como um destino em potencial, com o Milan sendo o principal clube mencionado para atrair a joia do Vasco. A comparação com Edmundo aparece não só pelas similaridades técnicas com o jovem atacante cruzmaltino, mas pelo fato de serem dois jogadores criados em São Januário e pelo histórico camisa 10 ter atuado no 'país da bota'.

“Um jovem talento brasileiro, nascido em 2006, que joga no Vasco da Gama e é considerado um verdadeiro talento em sua terra natal. Um diamante bruto, a diretoria do Milan destacou em sua agenda pessoal”, detalhou o portal.

Rayan comemora gol do Vasco contra o Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Rayan acumula bons números em 2025

Rayan chegou ao profissional do Vasco em 2023, mas passou a ter mais oportunidades, de fato, em 2024. Mesmo assim, sua ascensão veio à tona nesta temporada, sob o comando de Fernando Diniz. Em 46 jogos, marcou 16 vezes e contribuiu com uma assistência em 2025. No Brasileirão, são 11 bolas nas redes em 27 partidas, o que traz ainda mais peso para a fase do jogador de 19 anos, que atrai um gigante como o Milan.

