O meia Jefferson Savarino vai deixar o Botafogo e está a caminho do Fluminense, clube rival no Rio de Janeiro. Sabendo da situação financeira delicada que vive o Glorioso, muitos torcedores do Tricolor das Laranjeiras pediram mais um jogador do elenco alvinegro.

Além do venezuelano, alguns torcedores do Fluminense pediram a chegada de Barboza, do Botafogo. O zagueiro que foi titular na vitória do Glorioso contra o Volta Redonda chegou ao clube junto com Savarino e negocia sua renovação com o Alvinegro.

Com situação financeira delicada e transferban, o Glorioso pode perder mais jogadores na janela de transferências. Por isso, torcedores do Fluminense pediram Alexander Barboza, zagueiro do Botafogo. Veja os comentários abaixo:

Torcedores do Fluminense pediram contratação de Barboza (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja pedidos dos torcedores

Negociação entre Botafogo e Fluminense

Savarino, camisa 10 do Glorioso, deixa o clube após passagem de dois anos. Jovem da base do Tricolor, o volante Wallace Davi, de 18 anos, foi envolvido na negociação e vestirá a camisa do Alvinegro em 2026. Botafogo e Fluminense negociavam a troca desde o início do ano.

A negociação acontece nos mesmos moldes do que já estava acertado com o Botafogo anteriormente. Wallace Davi vai se transferir para o Glorioso, que ainda receberá uma compensação financeira do Fluminense. Savarino terá, no Fluminense, salário similar ao que recebia no Botafogo.

O tempo de contrato oferecido pelo Tricolor ao venezuelano é maior do que o Botafogo estava disposto. O jogador tinha vínculo com o meia até 2028. O Fluminense ofereceu um contrato de quatro anos. Savarino se apresenta no Fluminense nesta quinta-feira (22) para fazer exames.

