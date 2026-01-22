Técnico do Sub-20 do Águia de Marabá morre após acidente na volta da Copinha

O técnico da equipe Sub-20 do Águia de Marabá, Ronan Tyezer, de 44 anos, não resistiu aos ferimentos e teve a morte encefálica anunciada, nesta quinta-feira (22), uma semana após o acidente que envolveu a delegação da equipe que disputou a Copinha. O ônibus que transportava o elenco se chocou com um caminhão na cidade de Crixás do Tocantins (TO).

O comandante do time paraense se tornou a segunda vítima fatal dessa tragédia, que também vitimou o preparador físico Hecton Alves, de 33 anos. Ronan estava internado, em coma induzido, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Gurupi, no Tocantins.

Através das redes sociais, o Águia de Marabá lamentou a morte do técnico e prestou solidariedade aos amigos, familiares e colegas. Antes de finalizar, o clube reforçou que Ronan era considerado um profissional dedicado e extremamente querido por todos que conviveram com ele.

Ronan foi responsável por grandes feitos na base do Águia de Marabá e detinha um carinho especial dos torcedores. O treinador foi o principal responsável pela classificação inédita para a Copinha de 2026, graças a conquistas como a Copa Pará região sul sub-20 e vice-campeão da Supercopa Pará da categoria, ano passado, em final contra a Tuna Luso.

Clubes da Série A prestam solidariedade ao Águia de Marabá

Gigantes como Flamengo, Corinthians, Santos, Botafogo e Palmeiras prestaram solidariedade e se manifestaram nas redes sociais. Confira abaixo.