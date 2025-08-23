O treinador Pep Guardiola voltou a elogiar o meio-campista Rodri, vencedor da Bola de Ouro em 2024. Para ele, o espanhol continua sendo "o melhor jogador do mundo" e afirmou não ter dúvidas do seu potencial e da sua qualidade. Após ter rompido o ligamento cruzado anterior do joelho direito no ano passado, Rodri voltou aos gramados no Mundial de Clubes depois de oito meses, mas sofreu outra contusão e fez sua nova estreia na derrota para o Tottenham, no sábado (23).

continua após a publicidade

Em coletiva de imprensa, Guardiola destacou a importância do atleta para o time e reforçou a confiança em seu trabalho para retornar ao nível apresentado pré-lesão.

— Ele ainda é, até agora, o melhor jogador do mundo até elegermos um novo em alguns meses. Não tenho dúvidas sobre seu potencial e qualidade. Basta ter consistência nos treinos, semanas, treinos, jogos, minutos e depois, tudo ficará bem — declarou Pep.

continua após a publicidade

Rodri entrou aos 30 minutos do segundo tempo, no lugar de Nico González, e teve pouco a fazer. Os dois gols do Tottenham foram feitos na etapa inicial, por Brennan Johnson e João Palhinha, ambos com assistência do brasileiro Richarlison.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

O meio-campista Rodri ao lado do treinador Pep Guardiola (Foto: Paul Ellis/AFP)

⚽ Como foi a partida entre Manchester City e Tottenham?

Mesmo fora de casa, o Tottenham conseguiu ter o domínio dos primeiros 45 minutos do jogo. A equipe de Thomas Frank não deixou o Manchester City criar muitas chances e, quando perdia a bola, utilizou a pressão alta para recuperar a posse rapidamente. Richarlison, inclusive, teve grande papel na marcação dos Spurs no início da partida.

Aos 35 minutos, o Tottenham abriu o placar no Etihad Stadium. Richarlison recebeu uma bola em velocidade pela direita, chegou perto da grande área e cruzou para o meio; o atacante Brennan Johnson finalizou de primeira para o fundo da rede. Pouco depois, o Tottenham marcou o segundo. A defesa do Manchester City trocou passes dentro da própria área e James Trafford tocou errado após pressão de Richarlison. O brasileiro ameaçou o chute, driblou e o goleiro conseguiu defender. Porém, na sobra, João Palhinha finalizou e ampliou para os Spurs.

Na volta do intervalo, o Manchester City entrou em campo tentando pressionar ao máximo para induzir o Tottenham a cometer erros, mas os londrinos conseguiram voltar a controlar o jogo. O trio Sarr, Palhinha e Bentancur dominaram o jogo e fizeram o ataque funcionar, com destaque para Richarlison.

Após algumas mudanças, como a entrada de Bernardo Silva, Foden e Rodri – apontado como melhor do Mundo por Guardiola –, e a saída dos destaques do ataque do Tottenham, o City de Guardiola passou a comandar as ações com a posse de bola.

Na reta final da partida, os Spurs desceram para o primeiro terço do campo e defenderam a própria meta, vendo apenas o time de Guardiola jogar. Porém, não foi o suficiente. O Tottenham ainda teve a melhor chance no segundo tempo com Solanke: o centroavante puxou o contra-ataque e bateu cruzado, mas Trafford espalmou; na sobra, Odobert cabeceou e o goleiro salvou mais uma vez.

📆 O que vem por aí?

Agora, o City visitará o Brighton no próximo domingo (31), às 10h (de Brasília), em busca de reassumir a liderança da Premier League. Do outro lado, o Tottenham recebe o Bournemouth, em Londres, no sábado (30), às 11h (de Brasília).