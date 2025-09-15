Guardiola revela desejo envolvendo Neymar

Um dos maiores treinadores de todos os tempos, Pep Guardiola trabalhou com grandes nomes do futebol mundial, como Lionel Messi, Thomas Muller e Erling Haaland. Entretanto, o treinador afirma que gostaria de ter trabalhado com outro grande astro do esporte.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista às redes sociais da "TNT Sports", Guardiola foi perguntando sobre qual jogador, de qualquer geração, gostaria de ter atuado ao lado. O treinador do Manchester City confessou que gostaria de ter dividido os gramados com Neymar; confira a entrevista.

continua após a publicidade

Além da pergunta, envolvendo Neymar, o treinador catalão é responde uma serie de curiosidades. No início do vídeo, Guardiola é questionado sobre qual treinador gostaria de dividir uma garrafa de vinho. O catalão escolheu Jurgen Klopp, seu maior rival na Inglaterra, com quem disputou 30 partidas, quando o alemão era técnico do Liverpool.

Na sequência, após citar Neymar, Guardiola é perguntado sobre qual o melhor técnico de todos os tempos. Pep escolhe Alex Ferguson, ex-treinador do Manchester United. Por fim, Guardiola é confrontado sobre como gostaria de ser lembrado no futebol e reponde de maneira inusitada.

continua após a publicidade

— Não quero ser lembrado, eu espero que me esqueçam. — afirmou o treinador catalão

Guardiola em campo pelo Barcelona (Foto: divulgação/Barcelona)

Guardiola pendurou as chuteiras em 2006. O espanhol atuou pelo Barcelona, Roma (ITA), Brescia (ITA), Al-Ahli (CAT) e Dourados (MEX). Durante sua carreira, jogou ao lado de grandes jogadores brasileiros como Romário, Rivaldo e Ronaldo. Como volante do Barça, venceu seis Campeonatos Espanhóis, duas taças do Rei da Espanha e uma Champions League.

Neymar iniciou sua carreira no profissional em março de 2009, um ano depois de Guardiola assumir o posto de treinador da equipe do Barcelona B. Como técnico, o catalão não teve oportunidade de comandar o camisa 10 do Santos.

Encontro entre Guardiola e Neymar

Em fevereiro deste ano, em conversa no "Podpah", Neymar revelou uma conversa com Guardiola quando o treinador estava prestes a fechar com o Bayern de Munique. Pep tentou convencer o jogador a atuar na Alemanha sob o comando do catalão, porém o brasileiro decidiu seguir para o Barcelona.

Segundo Neymar, Guardiola foi até o quarto de hotel na Suíça, onde o jogador estava hospedado para a premiação do prêmio Puskás. O treinador revelou o plano de jogo na intenção de convencer o craque a se transferir para o Bayern de Munique.

— Antes de ir para o Barça, eu já estava decidido a sair do Santos e viajei para a Suíça para receber o Prêmio Puskás. Estava no meu quarto quando meu pai começou a me ligar de madrugada. Eram duas horas da manhã quando ele disse: ‘Estou indo para o seu quarto, abre a porta’. Eu estava só de cueca e, de repente, vejo meu pai entrando com o Guardiola. Corri para vestir um short e disse: ‘Pô, pai, me avisa antes!’. Havia um tradutor presente. O Guardiola se sentou e falou: ‘Quero te levar para o time para o qual estou indo’. Ele não podia revelar qual era. Depois disse: ‘Vou fazer de você o melhor jogador do mundo’. Pegou um papel, abriu o laptop e explicou: ‘Você vai jogar aqui, fazer isso e aquilo e, se não marcar 60 gols na temporada, eu mudo de nome’ — disse Neymar.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.