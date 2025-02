Neymar revela conversa com Pep Guardiola: ‘Vou te fazer o melhor do mundo’

Em conversa no "Podpah" nesta quinta-feira (27), Neymar, do Santos, revelou uma conversa com o técnico Pep Guardiola. Na época, o espanhol estava prestes a assumir o Bayern de Munique e queria contar com o craque. O jogador deu detalhes do encontro e explicou o motivo de ter escolhido o Barcelona na ocasião.

- Antes de ir para o Barça, eu já estava decidido a sair do Santos e viajei para a Suíça para receber o Prêmio Puskás. Estava no meu quarto quando meu pai começou a me ligar de madrugada. Eram duas horas da manhã quando ele disse: ‘Estou indo para o seu quarto, abre a porta’. Eu estava só de cueca e, de repente, vejo meu pai entrando com o Guardiola. Corri para vestir um short e disse: ‘Pô, pai, me avisa antes!’. Havia um tradutor presente. O Guardiola se sentou e falou: ‘Quero te levar para o time para o qual estou indo’. Ele não podia revelar qual era. Depois disse: ‘Vou fazer de você o melhor jogador do mundo’. Pegou um papel, abriu o laptop e explicou: ‘Você vai jogar aqui, fazer isso e aquilo e, se não marcar 60 gols na temporada, eu mudo de nome’ - disse Neymar.

A proposta do treinador fez Neymar considerar a possibilidade, mas o desejo de atuar ao lado de Lionel Messi falou mais alto.

- Naquele momento, comecei a pensar: ‘Caramba, o Guardiola realmente me quer’. Perguntei para qual time ele estava indo e ele respondeu: ‘Não posso dizer, ainda não foi anunciado’. Insisti: ‘Fala, por favor’. Então ele revelou: ‘Vou para o Bayern de Munique. Sei que lá faz frio, mas prometo que vou cuidar de você’. Ainda assim, minha decisão girava mais em torno de Real Madrid ou Barcelona. Já havia descartado o Bayern. No Real, praticamente me ofereciam um cheque em branco, dizendo: ‘Coloque o valor que quiser, nós pagamos’. Se eu tivesse ido para lá, teria recebido três vezes mais. O Florentino Pérez sempre deixou claro que me queria no clube. Mas, no fim, optei pelo coração. Meu sonho era jogar com o Messi e, por isso, disse: ‘Vou para o Barcelona’ - completou.