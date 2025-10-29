Novo Xavi Simons? PSG estaria de olho em joia de La Masia

O PSG voltou suas atenções para uma das promessas mais talentosas da base do Barcelona. Segundo o "Mundo Deportivo", da Catalunha, o clube francês monitora de perto Juan Hernández, meio-campista de 18 anos que atua pelo Barça Atlètic, e pode repetir o movimento que fez anos atrás com Xavi Simons – também formado em La Masia e contratado ainda jovem pelo PSG.

Hernández, natural de Teruel, chegou ao Barcelona em 2022, vindo do Zaragoza, e vem se destacando sob o comando de Juliano Belletti na equipe reserva. Versátil, o jogador pode atuar tanto pelo centro quanto pelas pontas, característica que chamou a atenção dos observadores parisienses. Seu contrato com o Barça vai até junho de 2026, mas a renovação ainda não foi assinada, o que abre margem para negociações.

Interesse do PSG e comparação com Simons

O interesse do PSG é visto na Espanha como mais um capítulo da disputa entre o clube francês e o Barcelona pelo talento jovem europeu. Assim como aconteceu com Xavi Simons em 2019, o time de Paris aposta no poder de convencimento de seu projeto esportivo e na chance de oferecer minutos mais rápidos no futebol profissional.

Segundo o "Diario Sport", Hernández é visto como um nome ideal para o plano de captação de jovens talentos liderado por Luis Enrique, que conhece bem o sistema de formação catalão. O técnico espanhol tem priorizado a construção de um elenco com atletas de alto potencial e baixo custo, em vez de contratações milionárias.

Juan Hernández em ação pelo Barcelona (Foto: Reprodução/Instagram)

Nesta temporada, Juan Hernández foi titular em quase todos os jogos do Barça Atlètic, somando um gol e uma assistência. Além disso, representou a seleção espanhola sub-19, reforçando seu status como um dos nomes mais promissores da categoria.

O meio-campista tem cláusula de rescisão de seis milhões de euros, valor considerado acessível pelo PSG, que poderia até negociar sua chegada a custo zero ao fim do contrato. No Barcelona, há preocupação com a possível perda de mais um talento da base para o mercado internacional – um cenário que o clube já viveu com Xavi Simons e tenta evitar com Hernández.

