Guardiola quebra recorde de Ferguson e celebra: ‘Vamos por mais’
Treinador se tornou o mais rápido a alcançar 250 vitórias na Premier League
Pep Guardiola escreveu mais um capítulo de sua trajetória no comando do Manchester City. A vitória por 1 a 0 sobre o Brentford, no fim de semana, garantiu ao treinador espanhol a marca de 250 vitórias na Premier League, alcançada no tempo recorde de 349 partidas – superando o lendário Sir Alex Ferguson, que precisou de 404 jogos para atingir o mesmo número.
O feito consolida Guardiola como o técnico mais eficiente da história do campeonato inglês. Além de ultrapassar Ferguson, ele deixou para trás outros grandes nomes como Arsène Wenger, que alcançou as 250 vitórias após 423 partidas, e David Moyes, que precisou de 645 jogos.
– É uma honra estar ao lado de Sir Alex Ferguson e Arsène Wenger. Vou convidá-los para um bom jantar. É um prazer fazer parte da história da Premier League. Agora vamos por mais 250 – celebrou Guardiola após a partida.
Guardiola tem nome marcado no futebol inglês
Guardiola chegou ao Manchester City em 2016 e transformou o clube em uma potência dominante na Inglaterra e na Europa. Desde então, conquistou 18 títulos – incluindo seis Premier Leagues, duas Taças da Inglaterra, quatro Taças da Liga, três Supertaças e uma Champions League. Sob seu comando, o City se tornou sinônimo de consistência e excelência tática.
– Tenho que agradecer ao clube, à diretoria, aos jogadores e ao meu staff. São muitos jogos, e fizemos tudo mais rápido e melhor. Estou muito feliz – afirmou o técnico.
A conquista também reforça a longevidade e o impacto do trabalho de Guardiola no futebol inglês. Em nove temporadas no Etihad Stadium, o espanhol construiu uma hegemonia raramente vista, guiada por uma filosofia de jogo baseada em posse de bola, pressão intensa e criatividade ofensiva.
Além da nova marca na Premier League, Guardiola já havia batido outro recorde em 2025: tornou-se o técnico com mais partidas e vitórias na história dos Mundiais de Clubes, com 10 triunfos no total. Nenhum outro treinador acumula tantas conquistas na competição.
