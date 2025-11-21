O tradicional clube inglês Birmingham City divulgou o projeto do seu novo estádio, que terá capacidade para 62 mil lugares. A estrutura será construída no leste da cidade, que fica ao norte de Londres. O investimento total previsto é de £ 1,2 bilhão (R$ 8,46 bilhões), segundo valores publicados pela imprensa britânica. Detalhe: o time está fora da Premier League, atualmente. Está no meio da tabela da segunda divisão local.

O desenho, desenvolvido pelos escritórios Heatherwick e Manica, prevê teto retrátil, gramado móvel e uma estrutura preparada para receber partidas da NFL, shows e eventos culturais. O estádio também terá torres em formato de chaminé - em referência às antigas olarias da região - que vão servir como sustentação e abrigarão áreas de circulação. Sem contar a arquibancada com capacidade de se aproximar do campo.

- Este é um marco enorme para o Birmingham, criando uma casa para o clube que reflete nossa ambição de competir no mais alto nível. Mais do que isso, o design icônico é uma declaração de intenções para a cidade de Birmingham e para West Midlands, um testemunho de uma região que está em ascensão - afirmou Tom Wagner, co-CEO da Knighthead e presidente do Birmingham.

Ao redor da estrutura estarão mercados, restaurantes, espaços sociais, um novo centro de treinamentos, um estádio para o time feminino, hotel e áreas de convivência. A Knighthead, empresa estadunidense proprietária do clube, afirma que o local funcionará como um destino ativo durante todo o ano.

- Muitas vezes, os estádios parecem naves espaciais que poderiam ter pousado em qualquer lugar, esterilizando a área ao redor. Este estádio nasce do próprio Birmingham - de suas olarias, de seus mil ofícios e do trabalho artesanal em seu núcleo - afirmou Thomas Heatherwick, fundador e diretor de design do Heatherwick Studio. E completou:

- É também um lugar totalmente voltado para a comunidade. O estádio realmente ganhará vida onde encontra o solo; um espaço para brincadeiras, encontros e a vida cotidiana. O objetivo é capturar o espírito da cidade e devolvê-lo a Birmingham.

A nova casa do Birmingham, provisoriamente chamado de Powerhouse Stadium, terá naming rights disponíveis para venda. A expectativa da diretoria é concluir a construção a tempo da temporada 2030/31.